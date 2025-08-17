Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Vince Hunter (ex-Metropolitans 92) va connaître un 4e club en Russie

À l'étranger - Passé par les Metropolitans 92 en 2021-2022, Vince Hunter est retourné depuis en Russie. Coéquipier de Thomas Heurtel au Zénith Saint-Pétersbourg, il s'est engagé avec un nouveau club de VTB League.
|
00h00
Résumé
Vince Hunter (ex-Metropolitans 92) va connaître un 4e club en Russie

Vince Hunter est un habitué de la Russie.

Crédit photo : VTB League

Joueur clé des Metropolitans 92 en 2021-2022 (avant l’arrivée d’un certain Victor Wembanyama), Vince Hunter (2,03 m, 31 ans) a depuis posé ses bagages en Russie. L’ailier-fort va toujours évoluer en VTB League lors de la saison 2025-2026, mais quitte le Zénith Saint-Pétersbourg pour le Lokomotiv Kuban.

Déjà passé par la Russie dans ses premières années professionnelles (Saratov en 2016-2017), Vince Hunter va donc connaître un 4e club en VTB League avec le Lokomotiv Kuban, basé dans la ville de Krasnodar. Parti à l’UNICS Kazan à la suite de son aventure à Boulogne-Levallois (12,4 points à 56% aux tirs pour 16,8 d’évaluation), le natif du Michigan avait ensuite rejoint Thomas Heurtel au Zénith Saint-Pétersbourg. Après une grosse première saison avec l’ancienne formation d’EuroLeague (13 points et 6 rebonds de moyenne), son temps de jeu a chuté lors du dernier exercice (passé de 24 minutes à 18), en même temps que son rendement.

 

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
batum colo carrière france
Équipe de France
00h00Nicolas Batum et Nando De Colo honorés pour leur carrière avec la France : « Ça clôt vraiment l’histoire »
EuroBasket
00h00“Il nous fallait quelque chose de différent” : Frédéric Fauthoux revient sur son choix des 12 pour l’Euro, sans Nadir Hifi
vince hunter russie
À l’étranger
00h00Vince Hunter (ex-Metropolitans 92) va connaître un 4e club en Russie
EuroBasket U16 Féminin
00h00Les U16 Françaises relèvent la tête avec une gifle fratricide contre la Belgique
doncic slovénie lettonie
EuroBasket
00h00Luka Doncic blessé lors de Slovénie – Lettonie : la star évite le pire
Betclic ELITE
00h00Strasbourg signe un scoreur américain polyvalent pour terminer son recrutement !
À l’étranger
00h00Malcolm Cazalon poursuit sa route à l’étranger : direction la Turquie pour l’ex SIGman
EuroBasket
00h00Nadir Hifi dernier coupé, pas de 3e pivot rappelé : Freddy Fauthoux tient ses 12 Bleus pour l’Euro !
NM1
00h00Malgré la 5e place française, Nathan Soliman termine dans le cinq All-Star de l’Euro U16
WNBA
00h00Marine Johannès seule joueuse de New-York en positif dans le remake des Finales 2024
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00L’Italien Danilo Gallinari annonce sa retraite internationale après l’EuroBasket 2025
NBA
00h00Boston change d’ère : une vente record de 6,1 milliards redessine l’avenir des Celtics dès cet été
NBA
00h00Christmas Games, Rivals Week, All-Star… le programme NBA qui fait saliver
NBA
00h00NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis
NBA
00h00NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
NBA
00h00Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets
NBA
00h00Départ surprise chez les Celtics : une figure historique poussée vers la sortie plus tôt que prévu
NBA
00h00A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !
1 / 0