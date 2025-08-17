Vince Hunter (ex-Metropolitans 92) va connaître un 4e club en Russie

Joueur clé des Metropolitans 92 en 2021-2022 (avant l’arrivée d’un certain Victor Wembanyama), Vince Hunter (2,03 m, 31 ans) a depuis posé ses bagages en Russie. L’ailier-fort va toujours évoluer en VTB League lors de la saison 2025-2026, mais quitte le Zénith Saint-Pétersbourg pour le Lokomotiv Kuban.

Déjà passé par la Russie dans ses premières années professionnelles (Saratov en 2016-2017), Vince Hunter va donc connaître un 4e club en VTB League avec le Lokomotiv Kuban, basé dans la ville de Krasnodar. Parti à l’UNICS Kazan à la suite de son aventure à Boulogne-Levallois (12,4 points à 56% aux tirs pour 16,8 d’évaluation), le natif du Michigan avait ensuite rejoint Thomas Heurtel au Zénith Saint-Pétersbourg. Après une grosse première saison avec l’ancienne formation d’EuroLeague (13 points et 6 rebonds de moyenne), son temps de jeu a chuté lors du dernier exercice (passé de 24 minutes à 18), en même temps que son rendement.