Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

L’Alliance Sport Alsace recherche encore deux profils pour boucler son recrutement

ELITE 2 - Alors que l'entraînement a repris en ce début de mois d'août, l'Alliance Sport Alsace n'a pas encore terminer de peaufiner son effectif pour la saison 2025-2026. Il manque encore deux recrues au club alsacien.
|
00h00
Résumé
L’Alliance Sport Alsace recherche encore deux profils pour boucler son recrutement
Crédit photo : Victor Lecomte

Finaliste surprise d’ELITE 2 en juin dernier, l’Alliance Sport Alsace est reparti à l’entraînement au mois d’août pour préparer son prochain exercice 2025-2026. Mais le club alsacien n’a pas encore bouclé son effectif pour tenter de faire aussi bien la saison prochaine. En effet, l’ASA veut encore signer deux joueurs avant le début du championnat : un second pivot et un arrière.

Une longue saison qui a perturbé le recrutement

À la reprise de l’entraînement, l’effectif de l’Alliance Sport Alsace compte neuf joueurs professionnels, parmi lesquels le meneur Ludovic Beyhurst, qui ne reviendra pas avant 2026. Ainsi, l’ASA veut logiquement booster sa traction, en plus de prendre un autre pivot. Mais les Irréductibles n’ont pas encore trouvé les joueurs idoines. Dans un communiqué, le club indique que le superbe parcours en ELITE 2 la saison dernière n’a pas facilité le recrutement : « L’incertitude quant à la division dans laquelle nous allions évoluer en 2025-2026 a retardé la construction du nouvel effectif. »

Alors que le duo à l’aile Allan Jeanne-Rose et Léopold Ca a décidé de poursuivre l’aventure en Alsace, tout comme l’enfant de la maison, Romain Hoeltzel, l’Alliance Sport Alsace a signé cinq recrues à la mi-août: les intérieurs Gide Noël et Mladen Vujic, le meneur Divine Myles et les jeunes arrières Killian Malwaya et Hugo Bequignon (prêt).

LIRE AUSSI

Reconstruire après le départ de nombreux leaders

Après son superbe exercice jusqu’en finale des playoffs d’ÉLITE 2, l’ASA a logiquement vu de nombreux joueurs partir à l’intersaison. Ses trois leaders, Shannon Bogues et Yvann Mbaya, ont été embauchés par des clubs européens (Le Mans et Bourg), mais également Carl Ponsar, qui n’a toujours pas trouvé preneur, que ce soit en Betclic ELITE ou en ELITE 2.

Auteur pour le moment d’un recrutement intéressant pour de nouveau jouer les troublions en ELITE 2, l’Alliance Sport Alsace va tenter de bien le finir en mettant la main sur un pivot et un arrière.

L’effectif actuel de l’ASA pour la saison 2025-2026 : 

  • Divine Myles – Ludovic Beyhurst (absent jusqu’en 2026) – Romain Hoeltzel
  • Killian Malwaya – Hugo Bequignon – Allan Jeanne-Rose
  • Gide Noel – Léopold Ca – Mladen Vujic

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Abonnez-vous à BeBasket pour nous soutenir et bénéficier d'une expérience de lecture bien plus agréable
Médias
00h00Soutenir BeBasket en s’abonnant, c’est faire vivre un média 100% indépendant dédié au basket français
hawkins allemagne
Uncategorized
00h00Relégué avec le Stade Rochelais, Ryan Hawkins va découvrir l’Allemagne
ELITE 2
00h00L’Alliance Sport Alsace recherche encore deux profils pour boucler son recrutement
markkanen finlande
EuroBasket
00h00Lauri Markkanen poursuit son incroyable préparation avec la Finlande : 121 points inscrits en trois matchs !
sifferlin ncaa
NCAA
00h00Annoncé en ELITE 2, Léon Sifferlin suit finalement la mouvance vers la NCAA
batum colo carrière france
Équipe de France
00h00Nicolas Batum et Nando De Colo honorés pour leur carrière avec la France : « Ça clôt vraiment l’histoire »
EuroBasket
00h00“Il nous fallait quelque chose de différent” : Frédéric Fauthoux revient sur son choix des 12 pour l’Euro, sans Nadir Hifi
vince hunter russie
À l’étranger
00h00Vince Hunter (ex-Metropolitans 92) va connaître un 4e club en Russie
EuroBasket U16 Féminin
00h00Les U16 Françaises relèvent la tête avec une gifle fratricide contre la Belgique
doncic slovénie lettonie
EuroBasket
00h00Luka Doncic blessé lors de Slovénie – Lettonie : la star évite le pire
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00L’Italien Danilo Gallinari annonce sa retraite internationale après l’EuroBasket 2025
NBA
00h00Boston change d’ère : une vente record de 6,1 milliards redessine l’avenir des Celtics dès cet été
NBA
00h00Christmas Games, Rivals Week, All-Star… le programme NBA qui fait saliver
NBA
00h00NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis
NBA
00h00NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
NBA
00h00Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets
NBA
00h00Départ surprise chez les Celtics : une figure historique poussée vers la sortie plus tôt que prévu
NBA
00h00A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !
1 / 0