L’Alliance Sport Alsace recherche encore deux profils pour boucler son recrutement

Finaliste surprise d’ELITE 2 en juin dernier, l’Alliance Sport Alsace est reparti à l’entraînement au mois d’août pour préparer son prochain exercice 2025-2026. Mais le club alsacien n’a pas encore bouclé son effectif pour tenter de faire aussi bien la saison prochaine. En effet, l’ASA veut encore signer deux joueurs avant le début du championnat : un second pivot et un arrière.

Une longue saison qui a perturbé le recrutement

À la reprise de l’entraînement, l’effectif de l’Alliance Sport Alsace compte neuf joueurs professionnels, parmi lesquels le meneur Ludovic Beyhurst, qui ne reviendra pas avant 2026. Ainsi, l’ASA veut logiquement booster sa traction, en plus de prendre un autre pivot. Mais les Irréductibles n’ont pas encore trouvé les joueurs idoines. Dans un communiqué, le club indique que le superbe parcours en ELITE 2 la saison dernière n’a pas facilité le recrutement : « L’incertitude quant à la division dans laquelle nous allions évoluer en 2025-2026 a retardé la construction du nouvel effectif. »

Alors que le duo à l’aile Allan Jeanne-Rose et Léopold Ca a décidé de poursuivre l’aventure en Alsace, tout comme l’enfant de la maison, Romain Hoeltzel, l’Alliance Sport Alsace a signé cinq recrues à la mi-août: les intérieurs Gide Noël et Mladen Vujic, le meneur Divine Myles et les jeunes arrières Killian Malwaya et Hugo Bequignon (prêt).

Reconstruire après le départ de nombreux leaders

Après son superbe exercice jusqu’en finale des playoffs d’ÉLITE 2, l’ASA a logiquement vu de nombreux joueurs partir à l’intersaison. Ses trois leaders, Shannon Bogues et Yvann Mbaya, ont été embauchés par des clubs européens (Le Mans et Bourg), mais également Carl Ponsar, qui n’a toujours pas trouvé preneur, que ce soit en Betclic ELITE ou en ELITE 2.

Auteur pour le moment d’un recrutement intéressant pour de nouveau jouer les troublions en ELITE 2, l’Alliance Sport Alsace va tenter de bien le finir en mettant la main sur un pivot et un arrière.

L’effectif actuel de l’ASA pour la saison 2025-2026 :

Divine Myles – Ludovic Beyhurst (absent jusqu’en 2026) – Romain Hoeltzel

Killian Malwaya – Hugo Bequignon – Allan Jeanne-Rose

Gide Noel – Léopold Ca – Mladen Vujic