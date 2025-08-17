Lauri Markkanen poursuit son incroyable préparation avec la Finlande : 121 points inscrits en trois matchs !

Si le nom de Lauri Markkanen (2,13 m, 28 ans) est dans beaucoup de tractations autour d’un éventuel échange en NBA, la superstar de la Finlande semble en faire bien abstraction à l’occasion de sa parenthèse FIBA avec son pays. L’ailier-fort de 28 ans réalise en effet une préparation à l’EuroBasket exceptionnelle, avec un nouveau match stratosphérique lors de la victoire de la Finlande contre la Pologne (97-88), la 3e en trois matchs.

40 points de moyenne pour Markkanen

Après avoir fait la misère deux fois de suite contre la Belgique (48 et 31 points), Lauri Markkanen a récidivé contre l’un des autres pays hôtes : 42 unités contre la clique de Jordan Loyd. La star des Utah Jazz a été presque parfaite, réussissant 10 tirs sur 17 et un impressionnant 19 sur 20 depuis la ligne des lancers francs, tout en récoltant 12 rebonds en seulement 24 minutes de jeu. Le meilleur joueur de la Finlande a été secondé le néo Gravelinois Edon Maxhuni (7 points et 5 passes décisives) ainsi que l’ex-Parisien Mikael Jantunen (10 points).

« Nous avons réussi à répondre à leur vitesse et nous avons amélioré notre défense », se satisfaisait le sélectionneur finlandais, Lassi Tuovi. « Cela a également révélé des points que nous devons encore améliorer avant le début des Championnats d’Europe. »

PROFIL JOUEUR Lauri MARKKANEN Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 213 cm Âge: 28 ans (22/05/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Préparation PTS 40,3 #1 REB 7 #7 PD 0,5 #222

Ainsi, en trois matchs de préparation, Lauri Markkanen a compilé 40 points de moyenne. C’est donc avec une superstar en très grande forme que la Finlande s’apprête à disputer un nouveau championnat d’Europe à la maison, après l’EuroBasket 2017. La Finlande, co-organisatrice de cette édition 2025, affrontera l’Allemagne, la Lituanie, le Monténégro, la Grande-Bretagne et la Suède dans le groupe B à Tampere.