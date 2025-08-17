Recherche
EuroBasket masculin

Lauri Markkanen poursuit son incroyable préparation avec la Finlande : 121 points inscrits en trois matchs !

EuroBasket - Après avoir réalisé deux matchs à plus de 30 points en préparation au championnat d'Europe, Lauri Markkanen a de nouveau affolé les compteurs contre la Pologne, avec la barre des 40 unités une nouvelle fois franchie.
|
00h00
Résumé
Lauri Markkanen poursuit son incroyable préparation avec la Finlande : 121 points inscrits en trois matchs !

Lauri Markkanen arrive en grand forme avec la Finlande à l’EuroBasket 2025

Crédit photo : FIBA

Si le nom de Lauri Markkanen (2,13 m, 28 ans) est dans beaucoup de tractations autour d’un éventuel échange en NBA, la superstar de la Finlande semble en faire bien abstraction à l’occasion de sa parenthèse FIBA avec son pays. L’ailier-fort de 28 ans réalise en effet une préparation à l’EuroBasket exceptionnelle, avec un nouveau match stratosphérique lors de la victoire de la Finlande contre la Pologne (97-88), la 3e en trois matchs.

40 points de moyenne pour Markkanen 

Après avoir fait la misère deux fois de suite contre la Belgique (48 et 31 points), Lauri Markkanen a récidivé contre l’un des autres pays hôtes : 42 unités contre la clique de Jordan Loyd. La star des Utah Jazz a été presque parfaite, réussissant 10 tirs sur 17 et un impressionnant 19 sur 20 depuis la ligne des lancers francs, tout en récoltant 12 rebonds en seulement 24 minutes de jeu. Le meilleur joueur de la Finlande a été secondé le néo Gravelinois Edon Maxhuni (7 points et 5 passes décisives) ainsi que l’ex-Parisien Mikael Jantunen (10 points).

« Nous avons réussi à répondre à leur vitesse et nous avons amélioré notre défense », se satisfaisait le sélectionneur finlandais, Lassi Tuovi. « Cela a également révélé des points que nous devons encore améliorer avant le début des Championnats d’Europe. »

PROFIL JOUEUR
Lauri MARKKANEN
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 213 cm
Âge: 28 ans (22/05/1997)

Nationalités:

logo fin.jpg
Stats 2025-2026 / Préparation
PTS
40,3
#1
REB
7
#7
PD
0,5
#222

Ainsi, en trois matchs de préparation, Lauri Markkanen a compilé 40 points de moyenne. C’est donc avec une superstar en très grande forme que la Finlande s’apprête à disputer un nouveau championnat d’Europe à la maison, après l’EuroBasket 2017. La Finlande, co-organisatrice de cette édition 2025, affrontera l’Allemagne, la Lituanie, le Monténégro, la Grande-Bretagne et la Suède dans le groupe B à Tampere.

LIRE AUSSI

 

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Finlande
Finlande
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Lauri Markkanen poursuit son incroyable préparation avec la Finlande : 121 points inscrits en trois matchs !
