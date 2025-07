Divine Myles arrive à l’Alliance Sport Alsace

Avec la longue absence de Ludovic Beyhurst, a minima éloigné des parquets jusqu’au début de l’année 2026, l’Alliance Sport Alsace avait besoin d’un autre meneur pour épauler Romain Hoeltzel. C’est désormais chose faite puisque le club issu de l’union entre Gries et Souffelweyersheim a annoncé la signature de Divine Myles (1,80 m, 29 ans).

𝗡𝗼𝘂𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗴𝗲́𝗻𝗲́𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 🫡

➡️ Le combo-guard kosovare Divine Myles pose ses valises en Alsace 🔥 📃 Le communiqué 👉🏻 https://t.co/Aaityj6Cmi pic.twitter.com/GnkQ0RFNJ6 — Alliance Sport Alsace (@basket_asa) July 19, 2025

Un poste 1, déjà un peu référencé en France, qui a brièvement goûté à la Betclic ÉLITE avec Roanne en 2020 (6,8 points à 48% et 2,8 passes décisives en 6 rencontres), avant le confinement. Plus intéressant pour l’ASA, il avait disputé toute la phase retour du championnat de Pro B 2021/22 avec Denain (14,7 points à 54%, 2,8 rebonds et 3,6 passes décisives), ravivant des Dragons qui n’avaient rien de très effrayant avant son arrivée.

Un international kosovar, qui arrive de Pologne

Depuis son départ du Nord, Divine Myles a arpenté les parquets russes, allemands, mexicains et mongols, avant de se stabiliser en Pologne la saison dernière pour sa plus longue expérience professionnelle (13 points à 49%, 4,1 rebonds et 3,6 passes décisives avec Torun en 33 matchs).

International kosovar, ce qui lui permet de jouir d’un statut Bosman sur le marché européen, le néo-alsacien a renoué avec la sélection au printemps, à la suite de l’imbroglio avec Dominic Artis. Sous les ordres de Jean-Denys Choulet, son ancien entraîneur à Roanne également, il a cumulé 32 points et 10 passes décisives en deux rencontres.

L’effectif de l’Alliance Sport Alsace version 2025/26 :