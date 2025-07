Des bonnes et des mauvaises nouvelles pour l’ASA : plusieurs prolongations, Beyhurst arrêté jusqu’en 2026

Finaliste des playoffs de Pro B au terme d’un parcours fantastique, l’Alliance Sport Alsace doit maintenant gérer le retour au quotidien, près de trois semaines après. Avec le sentiment que le plus dur démarre presque maintenant…

Pour cause, le club bas-rhinois devra se passer à la rentrée de ses trois leaders, Shannon Bogues et Carl Ponsar, embauchés par des clubs européens (Le Mans et Bourg), mais également Carl Ponsar, murmuré à Pau mais qui espérait toujours trouver preneur en Betclic ÉLITE.

Beyhurst a été opéré

De plus, comme souvent ces derniers temps (seulement 11 matchs disputés en 2025), l’ASA devra faire sans son capitaine Ludovic Beyhurst. L’ancien strasbourgeois ne part pas, sous contrat jusqu’en 2027 avec Gries-Souffel, mais il est blessé à la cheville, ce qui l’a notamment privé des playoffs. Récemment opéré, il sera absent pour tout le reste de l’année 2025, avec un retour espéré début 2026.

PROFIL JOUEUR Ludovic BEYHURST Poste(s): Meneur Taille: 172 cm Âge: 26 ans (05/01/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 8,2 #122 REB 2,3 #173 PD 3,5 #37

Le staff technique et plusieurs joueurs restent

En revanche, puisque tout n’est pas si noir en Alsace, l’ASA repartira avec le même duo aux manettes : Nebojsa Bogavac (l’homme qui a fait passer le club de la dernière place à la finale en un an et demi) sera toujours le coach, secondé par Pierre Tavano.

Trois hommes ont également déjà été confirmés dans l’effectif : Allan Jeanne-Rose et Léopold Ca, qui étaient toujours sous contrat (respectivement jusqu’en 2026 et 2027), mais également l’enfant de la maison, Romain Hoeltzel.

Pur Griesois, arrivé au BCGO en baby-basket, le vice-champion du monde juniors 2023 a connu une première partie de saison excessivement compliquée, avant de se libérer au printemps, auteur de plusieurs prestations remarquables en playoffs (6,3 points à 36%, 2,1 rebonds et 2,1 passes décisives). Il a rempilé pour un an.