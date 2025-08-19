Recherche
Betclic Élite

Un ancien joueur de Betclic ELITE et le coach personnel de Wembanyama intègrent le staff des San Antonio Spurs

NBA - Passé par Châlons-Reims où il a terminé sa carrière à la fin des années 2010, l'ancien arrière américain Jimmy Baron rejoint le staff des San Antonio Spurs en NBA, qui intègrent aussi pleinement le préparateur personnel de leur star Victor Wembanyama.
|
00h00
Résumé
Un ancien joueur de Betclic ELITE et le coach personnel de Wembanyama intègrent le staff des San Antonio Spurs

Passé par Champagne Basket de 2018 à 2020, Jimmy Baron intègre le staff des Spurs.

Crédit photo : Olivier Fusy

Déterminés à entourer encore davantage leurs joueurs, les San Antonio Spurs ont annoncé des nouveaux membres de staff pour la saison prochaine, dont l’ancien joueur de Châlons-Reims Jimmy Baron (1,91 m, 39 ans) et le coach personnel de Victor Wembanyama Tim Martin.

Vainqueur de l’EuroCup en 2013 avec le Lokomotiv Kouban-Krasnodar, Jimmy Baron est une figure connue du basket en Europe, où l’Américain a passé l’intégralité de sa carrière entre 2009 et 2020. C’est justement à la fin de celle-ci que Baron a foulé les parquets de Betclic ELITE, sous le maillot de Champagne Basket de 2018 à 2020. Lors de sa dernière saison, l’arrière tournait encore à 9,9 points, 1,8 rebond et 1,5 passe décisive de moyenne en 25 minutes, avant d’entamer immédiatement une reconversion.

PROFIL JOUEUR
Jimmy BARON
Poste(s): Arrière
Taille: 191 cm
Âge: 39 ans (23/05/1986)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2019-2020 / Betclic ELITE
PTS
9,9
#91
REB
1,8
#184
PD
1,5
#110

De 2020 à 2023, Baron était l’un des entraîneurs principaux de l’IMG Academy de Bradenton, en Floride, “après une décennie d’expérience dans l’organisation de camps de basket, l’entraînement d’athlètes et le soutien au stage régional de développement des jeunes d’USA Basketball en 2016”, comme le présente l’organisation texane qu’il a rejoint en 2023. Après deux saisons en tant qu’“entraîneur du développement des tirs de l’équipe”, Jimmy Baron occupe désormais le poste “d’entraîneur adjoint et de développement des joueurs des Spurs” aux côtés de l’ancien All-Star Rashard Lewis.

En plus d’un recrutement interne, les Spurs ont aussi intégré une figure reconnue de l’entraînement personnel d’athlètes : Tim Martin. Nom reconnu pour son savoir-faire depuis plus de 15 ans dans le consulting et la préparation physique, Tim Martin n’est autre que l’entraîneur personnel de Victor Wembanyama chaque été depuis 2020. Martin “rejoint l’équipe en tant qu’entraîneur adjoint et responsable du développement des joueurs” et devrait ainsi jouer au quotidien le même rôle avec Wemby que durant les intersaisons, de quoi amplifier la progression mais aussi les précautions autour du jeune Français, qui revient d’une thrombose veineuse à l’épaule.

