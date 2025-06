L’incroyable destin de l’Alliance Sport Alsace, finaliste surprise des playoffs de Pro B

Souvenez-vous… C’était en avril 2021, lors d’une semaine où le basket français avait les yeux rivés vers la finale d’EuroCup de Monaco, et l’annonce avait secoué le microcosme du basket alsacien : le BC Gries-Oberhoffen et le BC Souffelweyersheim, deux clubs rivaux distants de 20 kilomètres, unissaient leurs forces pour tenter d’exister en Pro B.

18e budget de Pro B !

Quatre ans après, l’Alliance Sport Alsace n’est pas exactement devenue un gros bras de Pro B. Sa salle de la Forest Arena est la plus petite du championnat (1 343 places), ses finances sont encore bien faibles (18e budget et 13e masse salariale) mais la visée de l’union est atteinte. À terme, le BCGO et le BCS étaient condamnés à mourir à petit feu dans ce monde professionnel. Impossible de coexister en étant aussi proches…

Ce jeudi, le club bas-rhinois vient de faire bien mieux que ça. Il vient tout simplement de composter son billet pour la finale des playoffs d’accession, en dominant la JA Vichy (70-61) lors de la belle de la demi-finale. Une étape qui n’était pas spécialement une nouveauté pour l’ASA, déjà vu à pareille fête en 2022, mais il avait alors manqué un panier lors de l’ultime match à Antibes (87-88).

Cette fois, l’Alliance Sport Alsace va bien goûter aux honneurs d’une finale de playoffs. Un honneur qui parait presque inconcevable au vu de ses finances, de sa structuration et de sa typographie (club d’un village de 2 900 habitants), mais qui vient tout de même récompenser un club qui travaille bien et qui cherche à se développer, notamment via un projet de salle à Haguenau.

Vincent Collet avait anticipé un Top 6

Sportivement, la surprise est réelle, mais pas non plus colossale. Dès l’été dernier, le recrutement paraissait cohérent, avec une raquette solide, l’esquisse d’une superbe pioche en la personne de Shannon Bogues et la promesse d’une étouffante défense made in Bogavac, qui a donc hissé le club de la dernière place à une finale en un an et demi. À tel point que Vincent Collet, pas encore nommé ambassadeur du club, avait pronostiqué l’ASA dans le Top 6 (pour que le club termine, exactement, 6e) et demandé aux dirigeants s’ils assumeraient une montée en Betclic ÉLITE.

Neuf mois plus tard, la question devient désormais beaucoup plus sérieuse, même si Le Portel sera évidemment le grandissime favori de la finale après avoir méthodiquement désossé Roanne et Orléans lors de ces playoffs. Mais cette épopée alsacienne mérite toutes les louanges. L’ASA est en passe de devenir un vrai club qui compte. Quatre ans après avoir vu le jour, c’est déjà un formidable accomplissement en soi.