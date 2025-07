Champagne Basket rapatrie une ancienne sensation de NM1 : l’union marnaise au complet

Vincent Shahid, dit Vinnie, à Champagne Basket, cela évoquera sûrement un vague souvenir à quelques suiveurs du basket français. Soit les vrais passionnés de la NM1, soit ceux qui épluchaient les feuilles de statistiques tous les week-ends…

N°1 aux points et à l’évaluation en 2021/22 en NM1

Car il fut un temps où le natif de Minneapolis noircissait toutes les colonnes, week-end après week-end, en Nationale 1. Aux manettes de Cergy-Pontoise en 2021/22, il avait terminé n°1 du championnat aux points, loin devant la concurrence (21,4, contre 16,7 pour le quatrième), et à l’évaluation (19,3), menant le promu francilien vers les quarts de finale des playoffs. Régulièrement au-dessus des 25 unités, il était monté jusqu’à 38 points un soir d’octobre 2021 à Lorient.

À l’époque engagé dans sa deuxième saison professionnelle, après s’être lancé au Luxembourg, Vinnie Shahid a depuis continué sa montée en puissance, goûtant même à une Coupe d’Europe avec 14,8 points à 49% et 3,1 passes décisives de moyenne en FIBA Europe Cup en 2023/24 avec Varese.

Un tournant raté avec Varese ?

Paradoxalement, c’est aussi à ce moment-là qu’il a raté un tournant dans sa carrière. Enfin arrivé dans un championnat majeur, la Lega, après avoir écumé les parquets luxembourgeois, de troisième division française et islandais, le néo-marnais n’a pas pesé en Serie A (7 points à 37% et 1,8 passes décisives). Il s’est retrouvé contraint de finir l’exercice en Lega Due, avant de se contenter de la deuxième division allemande la saison dernière avec Crailsheim (16,6 points à 42% et 3,8 passes décisives).

Désormais, Vinnie Shahid va continuer son tour des D2 européennes avec une signature à Champagne Basket, qui permet à Vincent Dumestre de conclure son recrutement.

Vinnie SHAHID complète l'effectif du Champagne Basket. Le meneur de jeu US, Vincent « Vinnie » SHAHID (27 ans ; 1m80) arrive en Champagne pour la saison 2025/2026 et vient finaliser l'effectif.

« Vinnie est un poste 1 scoreur avec une capacité à se créer son tir soit derrière l’arc, soit en attaquant le cercle », relate le coach champenois. « Il est puissant, costaud, capable de gérer la pression défensive et de se créer des espaces pour attaquer le 1 contre 1. Les retours que l’on a sont qu’il a un très bon état d’esprit, qui passe très bien dans un groupe, et c’est important quand on choisit un joueur qui va prendre beaucoup de tirs, que ce soit aussi quelqu’un tourné vers l’équipe.

Ce sera un élément très important de notre dispositif, et on pense qu’il se complète très bien avec nos 3 autres arrières. Ce sera un de nos leaders de jeu. »

