Le calendrier complet de la saison 2025/26 Betclic ÉLITE révélé : un choc Paris – Monaco très précoce

Traditionnellement, c’est toujours l’un des moments forts du cœur de l’été : la révélation du futur calendrier, qui permet de se projeter plus précisément vers la saison à venir. La LNB a dévoilé ce mardi après-midi le programme de l’opus 2025/26.

Si la saison démarrera le samedi 20 septembre par la nouvelle SuperCoupe LNB à Roland-Garros, on peut remarquer à la lecture du programme que le premier choc national aura lieu tôt, très tôt, au cours de l’automne. Dès la troisième journée, le 11 octobre, l’AS Monaco se déplacera à Paris, pour un remake des deux dernières finales du championnat de France.

On pourra également citer les débuts très ardus du Mans Sarthe Basket, qui a appris une bien mauvaise nouvelle avec la grave blessure de Léopold Delaunay, avec trois membres du Top 4 dès les quatre premières journées : réception de Paris lors de la 2e, déplacement à l’ASVEL lors de la 3e puis réception de la JL Bourg lors de la 4e.

Si la Leaders Cup investira l’Arena Futuroscope en février et que le Young Star Game a été décalé au 4 mars, confirmant que la NBA ne devrait pas revenir à Paris en janvier, on notera également la pérennisation des journées des derbys. Elles se tiendront les week-ends des 1er novembre et 4 avril, avec quatre affiches régionales : Le Mans – Cholet, Gravelines-Dunkerque – Le Portel, Paris – Nanterre et Nancy – Strasbourg).