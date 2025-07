Giannis Antetokounmpo star de la liste grecque de Vassilis Spanoulis pour l’EuroBasket 2025

L’entraîneur de Monaco et sélectionneur de l’équipe nationale grecque Vassilis Spanoulis a annoncé sa liste élargie pour préparer l’Eurobasket, qui se tiendra du du 27 août au 14 septembre 2025 à Chypre, en Finlande, en Pologne et en Lettonie. Une liste dans laquelle figure la superstar NBA Giannis Antetokounmpo (2,11 m, 30 ans).

Can Giannis lead @HellenicBF to the #EuroBasket title for the first time in 20 years? 🇬🇷

Click below & check out all the rosters 👀

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) July 22, 2025