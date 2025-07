Maodo Lô rejoint le Zalgiris Kaunas après une saison à Paris

Une semaine après l’officialisation de son départ du Paris Basketball, le meneur allemand Maodo Lô (1,91 m, 32 ans) s’est engagé avec le Zalgiris Kaunas, qui a annoncé sa signature pour une saison dans un communiqué.

A World Champion is coming to Kaunas – Germany national team guard Maodo Lo has joined Zalgiris on a one-year deal. 🏆✍🏻 pic.twitter.com/OtxiAHDz28 — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 22, 2025

Champion du monde en 2023, l’Allemand était une rotation de luxe à T.J. Shorts, en apportant 8,5 points, 1,3 rebond, 3 passes décisives en sortie de banc sur ses 29 matchs joués de Betclic ELITE. Ses statistiques étaient même revues à la hausse en Coupe d’Europe, avec 10 points, 1,5 rebond et 2,1 passes décisives de moyenne sur 29 matchs également.

PROFIL JOUEUR Maodo LÔ Poste(s): Meneur Taille: 191 cm Âge: 32 ans (31/12/1992) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 8,5 #93 REB 1,3 #193 PD 3 #40

“Un joueur motivé, qui aspire à remporter des titres”

Gediminas Navickas, directeur sportif de Zalgiris, a expliqué la signature de l’international allemand, dans une interview accordée aux membres de Žalgiris Insider. « Nous recherchions quelqu’un capable à la fois de créer pour lui-même et d’impliquer les autres dans le jeu. Maodo Lô a joué un rôle similaire à Paris, et il s’en est très bien sorti. Il pourra jouer aux côtés de Sylvain Francisco et Nigel Williams-Goss, mais aussi créer des attaques seul. C’est un joueur motivé, qui comprend son rôle (…) et qui aspire à remporter des titres », ambitionne Navickas.

« Je suis heureux de rejoindre l’équipe de Kaunas », s’est quant à lui enthousiasmé le joueur. « J’ai toujours été sensible à la riche histoire et aux traditions du club en matière de basket-ball. À chaque fois que j’ai joué contre Zalgiris, j’ai ressenti l’incroyable passion de ses supporters. J’ai hâte de partager cette ambiance incroyable ! » En Lituanie, Maodo Lô devrait une nouvelle fois jouer le rôle de doublure, du Français Sylvain Francisco cette fois. Il va tenter avant cela de se faire une place dans le groupe final de la sélection allemande en vue de l’Eurobasket, lui qui fait déjà partie de l’impressionnant groupe élargi.