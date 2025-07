Emma Meesseman fait son retour en WNBA !

Courtisée par les meilleures équipes de la saison en cours, à savoir Minnesota, Phoenix et New York, la double championne d’Europe et MVP de l’Eurobasket Emma Meesseman (1,93 m, 32 ans) a choisi de retourner en WNBA sous le maillot du Liberty, selon nos confrères d’ESPN.

Breaking: 2019 WNBA Finals MVP Emma Meesseman has committed to joining the New York Liberty, sources told ESPN. Meesseman’s arrival will be subject to the length of time it takes to go through the visa application process. More: https://t.co/hIQDbztILu pic.twitter.com/87NZ4lFB2K — Alexa Philippou (@alexaphilippou) July 21, 2025

En difficulté après une série d’invincibilité record en début d’année, le Liberty frappe fort en s’attachant les services de Meesseman, l’une des toutes meilleures joueuses européennes, qui accompagnera la superstar Breanna Stewart et Jonquel Jones (peu épargnée par les pépins physiques cette année) dans la raquette. L’intérieure belge a l’expérience du titre, l’ayant remporté en 2019 avec Washington tout en finissant MVP des Finales. Draftée en 2013 par Washington, elle n’avait plus fréquenté la Ligue depuis sa saison à Chicago en 2022, après 7 ans passés dans la capitale.

Deux fois All-Star en WNBA, Emma Meesseman a aussi tout gagné en Europe, autant en club qu’en sélection. La Belge sort tout juste d’un Euro victorieux et d’un titre de MVP, réalisant ainsi un doublé après 2023, mais elle a aussi tout raflé en Euroleague avec six titres (2016, 2018, 2019, 2021, 2023 et 2024) et trois trophées de MVP de la compétition sur les trois dernières années (2023, 2024 et 2025).

Le Liberty pourrait bien se relancer avec cet ajout d’expérience et de talent, les New-Yorkaises paraissant moins dominantes que le Lynx, alors qu’elles sont tenantes du titre et qu’une large partie de l’effectif a été reconduit. Le délai pour obtenir son visa va déterminer la date de son arrivée dans la Big Apple.