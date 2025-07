Lilian Marville, un huitième international U20 (!) en NCAA… en attendant un neuvième ?

Si l’histoire n’est pas complètement devenue un conte de fées, avec une élimination en demi-finale de l’EuroBasket contre la Lituanie, Lilian Marville (1,82 m, 20 ans) a tout de même vécu un été enchanté.

Quatrième meilleur marqueur d’Espoirs Pro B avec Orléans, le meneur originaire de Saint-Jean-de-la-Ruelle ne figurait même pas dans la première liste élargie des U20 donnée en avril. Pire, il n’avait jamais vécu le moindre stage avec les équipes de France juniors. Mais il a été appelé au dernier moment début juin, pour remplacer un joueur, puis a progressivement gagné sa place, convoqué pour l’EuroBasket, décisif dans la conquête de la médaille de bronze lors de la petite finale contre la Serbie (6 points, 3 passes décisives et 1 interception en 17 minutes).

Un premier podium international qui s’est fêté par l’imminence d’un nouveau départ. En attendant Illan Piétrus, qui devrait quitter la SIG pour la NCAA, Lilian Marville est ainsi devenu le huitième bronzé U20 (voir la liste ci-dessous) à opter pour la voie universitaire.

L’ancien joueur d’Ormes a choisi les Spartans d’UNCG, l’université de Caroline du Nord à Greensboro, l’ancienne fac de la légende européenne Kyle Hines.

Join us in welcoming Lilian Marville from Orleans, France to the Blue & Gold! 🇫🇷✍🏼 #letsgoG #Brotherhood pic.twitter.com/uPqpD58Dfo

— UNCG Basketball (@UNCGBasketball) July 21, 2025