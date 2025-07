La troublante publication Instagram de Daniel Theis, Monégasque à contre-cœur ?

Les échos concernant les envies d’ailleurs de Daniel Theis n’étaient donc pas infondés… Alors qu’Oleksiy Yefimov a assuré à Nice Matin que l’international allemand allait honorer sa deuxième année de contrat avec la Roca Team, le champion du monde s’est fendu d’une story Instagram assez sibylline.

Avec un tweet lié de Mike James ?

Reprenant les propos du manager monégasque assurant qu’il se « sentait très bien à Monaco », Daniel Theis a assuré à ses 175 000 followers que « la vérité éclaterait un jour ». Suggérant donc qu’il ne sent pas si bien que cela en Principauté..

Un début de nouveau psycho-drame dont se serait bien passée l’AS Monaco, au cœur d’un mercato agité, marqué par l’interminable affaire Mike James, qui n’a pas manqué de se fendre d’un tweet, dont on a du mal à imaginer qu’il ne soit pas lié à la story de Theis, et adressé à Oleksiy Yefimov. « Ton dos est contre le trottoir », une traduction qui ne veut littéralement rien dire en Français, mais qui se veut une version plus forte de « Tu es dos au mur ». Et s’il s’agit d’un sujet différent, ce qui n’est évidemment pas impossible, la coïncidence serait alors bien fortuite…

You back is up against the curb — Mike James (@TheNatural_05) July 22, 2025

« Le deal est garanti pour la Roca Team »

Très convaincant sur le parquet lors de sa demi-saison avec la Roca Team, avant qu’un physique défaillant (dos, genou) ne le fasse baisser de régime puis manquer la fin des playoffs de Betclic ÉLITE, Daniel Theis a été sollicité par de nombreuses écuries EuroLeague (Panathinaïkos, Real Madrid, Fenerbahçe, Partizan Belgrade…), en vain…

Sachant que sa clause de sortie vers la NBA a expiré la semaine dernière, Oleksiy Yefimov a assuré à Nice Matin que l’ancien intérieur des Boston Celtics allait rester Monégasque. « Daniel était sous contrat avec nous encore pour la prochaine saison. Il avait une clause de sortie pour la NBA, mais celle-ci a expiré, le deal est donc garanti pour la Roca Team. Nous comptons beaucoup sur lui. Daniel se sent très bien à Monaco. Il est l’un de nos meilleurs joueurs et correspond à merveille au style de jeu prôné par coach Spanoulis ».

Que le deal soit garanti pour la Roca Team, c’est une chose. Mais que Daniel Theis soit heureux d’être toujours là, ça en est visiblement une autre…