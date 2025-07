Dijon étoffe sa raquette avec un nouvel Américain expérimenté en Coupe d’Europe

Réengagée en FIBA Europe Cup, la JDA Dijon a annoncé dans un communiqué le recrutement de l’Américain Jordan Barnett (2,01 m, 29 ans), qui dispose d’une expérience dans la compétition mais aussi en EuroCup.

𝗝𝗢𝗥𝗗𝗔𝗡 𝗕𝗔𝗥𝗡𝗘𝗧𝗧 𝗥𝗘𝗝𝗢𝗜𝗡𝗧 𝗟𝗔 𝗝𝗗𝗔 ! 🤩 L’ailier américain portera les couleurs de la Jeanne la saison prochaine ! 🔥 Welcome Jordan! 💙 📄 Plus d’info sur https://t.co/oBdRWUrYEP#MyJDA #JDAFamily pic.twitter.com/BGY3KfAGjZ — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) July 22, 2025

L’expérience des play-offs d’Europe Cup

Non drafté en NBA en 2014, Barnett a d’abord été testé par les Milwaukee Bucks en NBA Summer League puis en G-League avant de s’envoler pour l’Europe, où il lance véritablement sa carrière. À 29 ans, Barnett sort d’une saison intéressante avec Hambourg en Allemagne, où il a aussi joué l’EuroCup. L’ailier-fort valait 10,2 points à 42,7% aux tirs et 3,5 rebonds de moyenne en Coupe d’Europe la saison passée ; et 11,0 points, 4,8 rebonds, et1,1 passe décisive en championnat allemand avec une adresse notable à 3-points pour un intérieur de 39,6% !

L’an d’avant, Barnett avait également connu la FIBA Europe Cup, qu’il jouera avec la JDA, sous les couleurs de l’Alba Fehervar. Acteur majeur de leur parcours jusqu’en play-offs, l’ailier-fort américain tournait alors à 15,7 points et 7,2 rebonds de moyenne pour 20.7 d’évaluation.

PROFIL JOUEUR Jordan BARNETT Poste(s): Arrière Taille: 201 cm Âge: 29 ans (31/12/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / EasyCredit BBL PTS 11 #59 REB 4,8 #38 PD 1,1 #119

« Jordan va nous offrir également des options défensives que nous n’avions pas les saisons précédentes »

Dans le communiqué, le directeur sportif Fabien Romeyer a déjà livré quelques indices quant à son utilisation et sa place dans le système de Laurent Legname : “Son profil de stretch 4 va nous apporter de la pertinence dans notre volonté d’espacer le jeu. Il contribuera à aérer notre système, notamment grâce à la qualité de son tir extérieur. Il devra également pouvoir donner quelques minutes sur le poste 3 afin de relayer Gregor Hrovat. Jordan va nous offrir également des options défensives que nous n’avions pas les saisons précédentes. Auteur d’une saison solide en Bundesliga, il a su se montrer constant et performant pour son retour dans le championnat allemand mais également lors de sa première expérience en EuroCup.”

De son côté, l’Américain s’est dit “très enthousiaste à l’idée de rejoindre la JDA ! J’ai hâte de découvrir la ville, de rencontrer mes coéquipiers ainsi que tout le staff ! Ça va être une superbe expérience. Pour ma première saison en France, j’ai hâte d’affronter toutes les équipes et joueurs talentueux présents ici et de montrer que j’ai le niveau. C’est une belle aventure qui m’attend et je suis vraiment reconnaissant pour cette opportunité. J’ai hâte d’arriver et de me mettre au travail !”