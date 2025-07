Le Mulhouse Basket Agglomération devient les Mulhouse Mustangs

Finaliste des playoffs de Nationale 1, le Mulhouse Basket Agglomération a vécu. Le MBA (un nom en place depuis 2020) va désormais laisser sa place aux Mulhouse Mustangs, la nouvelle identité du club qui évoque « le début d’une nouvelle ère » via « une évolution naturelle, un hommage aux racines et une volonté d’aller plus loin, plus libre. »

Mors de cheval et roue dentée

S’il était indéniable qu’il fallait changer le logo du MBA, très peu séduisant, et que la plus-value est évidente, il faut cependant creuser très loin pour comprendre le fameux hommages aux racines, loin de l’emblématique FC Mulhouse Basket, avec le nom Mustangs, presque incongru dans la région de Bugatti…

Les références au passé se comprennent peut-être en regardant les armoiries de la ville de Pfastatt, le club qui a sauvé Mulhouse du redressement judiciaire en 2018. On y voit un mors de cheval, qui pourrait alors expliquer le surnom de Mustangs. Le logo représente d’ailleurs un cheval entouré d’une roue dentée, le blason de la ville de Mulhouse, en souvenir d’une identité profondément industrielle.

Un club qui veut retrouver la lumière

Ancienne place forte du basket français, avec une victoire au Tournoi des As en 1989 et une demi-finale de Coupe Korac en 1991 sous l’identité du FCM, Mulhouse a été renvoyé aux oubliettes en 2008 avec une faillite qui a condamné le club à la Prénationale. Mais 18 ans après sa dernière apparition en LNB, la qualification en finale de NM1 a prouvé que l’équipe alsacienne pouvait ambitionner un retour au soleil.

Doté d’un budget inférieur à 900 000 euros pour l’instant, le club veut se professionnaliser. L’association de droit local va devenir une société par actions simplifiée (Mulhouse Basket Capital SAS), ce qui signifie qu’elle va s’ouvrir à des actionnaires, comme Nicolas Lang, le régional de l’étape, impliqué dans le projet. La SAS sera ainsi détenue à 100% par des investisseurs privés. Pour que les Mustangs galopent le plus vite possible vers les sommets du basket français ?