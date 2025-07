Nicolas Lang rejoint le projet du Mulhouse Basket !

Alors qu’il va entamer sa septième saison avec le Limoges CSP, Nicolas Lang (1,96 m, 35 ans) a officialisé son engagement au sein du Mulhouse Basket Agglomération (MBA), club de Nationale 1 masculine (NM1). Un retour symbolique et affectif pour l’arrière international français, qui entend contribuer au développement du club de sa ville natale.

Un engagement parallèle pour relancer le basket mulhousien

Dans un message publié sur son compte LinkedIn, Nicolas Lang a fait part de son enthousiasme à l’idée de rejoindre le nouveau projet du Mulhouse Basket : « Un projet ambitieux, dans lequel je crois profondément. Et surtout, un projet que je suis heureux de rejoindre aux côtés de personnes compétentes, engagées, et motivées à faire bouger les choses. »

Originaire de Mulhouse, le capitaine du Limoges CSP ne coupe pas avec sa carrière professionnelle – « Je continue ma carrière de joueur au Limoges CSP », précise-t-il – mais prend un engagement parallèle, pour « contribuer autrement au développement du basket mulhousien. » Il rejoint ainsi un club qui a vécu une belle dynamique en 2024-2025, atteignant la finale des playoffs de NM1 avant de s’incliner face à Challans (2-1).

Mulhouse, terre de basket et projet en pleine structuration

Né d’une fusion en 2018 entre le FC Mulhouse Basket et l’ASSM Pfastatt, le Mulhouse Basket Agglomération ambitionne de retrouver le haut niveau français. Le club s’est professionnalisé ces dernières années en devenant une SASP et vise désormais la montée en Pro B. Sous la direction du coach principal Frank Kuhn – que Nicolas Lang a côtoyé au Limoges CSP – le projet prend de l’ampleur.

L’engagement de Nicolas Lang, l’un des visages les plus reconnus de la LNB, va sans aucun doute renforcer la crédibilité et la visibilité de ce projet. « Mulhouse est une ville de basket. Elle m’a beaucoup donné, sur et en dehors du terrain. Et j’ai toujours cru à son potentiel », a-t-il expliqué, avant d’ajouter : « Avec les bonnes personnes, une vision claire et de l’engagement, nous espérons refaire de Mulhouse une place forte du basket français. »

Un modèle d’investissement local

À l’heure où de nombreux clubs cherchent à tisser des liens forts avec leur territoire, l’implication de Nicolas Lang est exemplaire. L’arrière du CSP, passé par l’Elan Chalon, Paris-Levallois, l’ASVEL, la SIG Strasbourg et donc le Limoges CSP, met son expérience et sa notoriété au service d’un projet local, sans pour autant abandonner la compétition au plus haut niveau.

Reste à voir jusqu’où ira ce projet structurant du MBA, désormais soutenu par l’un des joueurs les plus respectés du championnat de France. L’histoire entre Nicolas Lang et Mulhouse s’écrit désormais aussi en coulisses.