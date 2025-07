Jonathan Kuminga dans le viseur des Kings : les Warriors fixent leur prix

Les Sacramento Kings se positionnent comme le « prétendant le plus fort » pour Jonathan Kuminga selon Anthony Slater de The Athletic, même si aucun accord ne semble imminent. La situation de l’ailier des Golden State Warriors cristallise l’attention de plusieurs franchises NBA, mais les négociations restent au point mort.

Les Warriors fixent leurs conditions pour un sign-and-trade

Golden State a fait une qualifying offer de 7,9 millions de dollars à Kuminga, le rendant agent libre restreint. Les Warriors conservent ainsi le droit de s’aligner sur n’importe quelle offre que pourrait signer le joueur de 22 ans. Selon Slater, la franchise californienne réclame « un jeune joueur prometteur et un premier tour de draft » en cas de scénario sign-and-trade.

Les Kings ont déjà tenté leur chance en proposant Devin Carter, Dario Saric et deux seconds tours de draft. Un package que Golden State a considéré comme une « tentative d’achat à bas prix » et qui n’a pas suscité d’intérêt. Les Warriors attendent manifestement une offre plus substantielle pour leur ancien 7e choix de la draft 2021.

Plusieurs franchises à l’affût malgré un marché figé

Outre Sacramento, le Miami Heat, les Chicago Bulls, les Milwaukee Bucks et les Brooklyn Nets ont tous manifesté « différents niveaux d’intérêt » pour Kuminga. Cependant, comme le souligne Slater, « la restricted free agency en NBA reste très froide. Beaucoup de discussions et peu d’action. »

La situation de Kuminga reflète sa frustration de la saison passée, où il n’a démarré que 10 matchs contre 46 lors de la campagne 2023-2024. « Je déteste le fait que tout le monde me dise d’être prêt, de me préparer », avait-il déclaré en avril. « Je sais déjà que je suis prêt. Plus vous continuez à me dire de me préparer, plus cela devient irritant. »

Avec des moyennes de 15,3 points, 4,6 rebonds et 2,2 passes décisives la saison dernière, Kuminga cherche à devenir « une partie importante du noyau dur » de sa prochaine équipe. Sacramento pourrait offrir cette opportunité au jeune ailier dans le cadre de leur reconstruction.