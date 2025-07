Les Pacers « choqués » par le départ de leur pivot

Le départ de Myles Turner vers Milwaukee a pris de court les dirigeants des Indiana Pacers. Kevin Pritchard, président des opérations basketball, a révélé lundi qu’il avait découvert la signature de son joueur vedette avec les Bucks de la même manière que les fans NBA : via les réseaux sociaux.

Pacers president Kevin Pritchard found out he lost Myles Turner through NBA Twitter, per @RomeovilleKid

“I saw Shams tweet it, and that’s how I knew that Myles was taken away.” pic.twitter.com/0kK8sAhRl0

— Legion Hoops (@LegionHoops) July 7, 2025