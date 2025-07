Vasilije Micic libéré par Milwaukee : retour en Europe confirmé

C’est désormais officiel : Vasilije Micic ne portera pas le maillot des Milwaukee Bucks la saison prochaine. Selon les informations de Hoopshype, le meneur serbe et la franchise du Wisconsin ont trouvé un accord pour une rupture de contrat à l’amiable, ouvrant ainsi la voie à son retour attendu en Europe.

After being bought out from the Bucks, Vasilije Micic’s NBA career is officially over.

Micic is heading back overseas as many EuroLeague powerhouse clubs are in the process of aggressively pursuing him.

Fenerbahçe, Olympiakos and Hapoel Tel Aviv are among the teams interested. pic.twitter.com/fFvJYEArzC

