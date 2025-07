Officiel : Le Paris Basketball fait revenir Ismaël Bako en France

Ismaël Bako est de retour en EuroLeague, après sa signature au Paris Basketball ! Comme annoncé, l’international belge s’est engagé avec le club de la capitale, marquant également son retour en France après son passage à l’ASVEL.

WELCOME ISMAEL BAKO 🖤❤️💙 Le club est fier d’annoncer l’arrivée d’Ismael Bako (29 ans) dans la capitale au poste 5 pour impacter la raquette 💪 Il sort notamment d’une grosse série de playoffs avec Kazan avec 17.3 d’évaluation en moyenne 📊 Let’s work Isma 😈 pic.twitter.com/g3fKkqfq1U — Paris Basketball (@ParisBasketball) July 8, 2025

Un ex-pivot de l’ASVEL en remplace un autre

Pour pallier la lourde perte de Kevarrius Hayes, parti du côté de l’AS Monaco, le Paris Basketball a décidé de jeter son dévolu sur un autre ancien pivot passé par l’ASVEL. Outre cette similitude de carrière, Ismaël Bako (2,08 m, 29 ans) possède un profil de joueur semblable à celui qu’il remplace : long, mobile, athlétique et possédant une expérience au haut niveau européen. Joueur villeurbannais de 2019 à 2021, le natif de Louvain avait en effet découvert l’EuroLeague à l’occasion de son passage à l’Astroballe, où il a également remporté le championnat et la Coupe de France en 2021.

Ensuite, Ismaël Bako avait également connu le gratin européen avec la Virtus Bologne, où son impact défensif a également été démontré (6,1 points à 67% de réussite à 2-points, 2,6 rebonds et 0,6 contre en 15 minutes de moyenne). Passé également par Manresa, l’international belge a joué ces deux dernières saisons en Russie, à l’UNICS Kazan (plus de 7 points et 6 rebonds de moyenne en VTB League), aux côtés notamment de Louis Labeyrie.

À Paris, Ismaël Bako va donc retrouver un environnement compétitif et pouvoir prétendre à relancer sa carrière en EuroLeague sous la tutelle du nouvel entraîneur, Francesco Tabellini.