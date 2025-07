Ce vétéran NBA s’apprête à débuter sa 20e saison dans la grande ligue

Kyle Lowry va poursuivre sa carrière légendaire pour au moins une saison supplémentaire. Le meneur vétéran a trouvé un accord avec les Philadelphia 76ers pour un contrat d’un an, comme l’a confirmé son agent Mark Bartelstein à ESPN. À 39 ans, l’ancien champion NBA 2019 avec Toronto rejoint le cercle très fermé des joueurs ayant disputé au moins 20 saisons en NBA.

Un retour aux sources pour le natif de Philadelphie

Pour Kyle Lowry, ce nouveau contrat avec les 76ers représente bien plus qu’une simple prolongation. Originaire de Philadelphie et ayant étudié en Pennsylvanie, le meneur de 1,83m évolue littéralement à domicile depuis son arrivée en février 2024. Cette troisième saison consécutive sous les couleurs des Sixers lui permettra de terminer sa carrière dans sa ville natale, aux côtés de Nick Nurse.

Free agent guard Kyle Lowry has agreed to a one-year deal to return to the Philadelphia 76ers, Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. The 2019 champion is back for his 20th NBA season – and a third consecutive year with his hometown 76ers. pic.twitter.com/6Wnw3S9TT3 — Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2025

Le sextuple All-Star rejoint ainsi un groupe d’élite comprenant LeBron James et Chris Paul parmi les joueurs actifs, mais également des légendes comme Robert Parish, Kareem Abdul-Jabbar, Kevin Willis, Kevin Garnett, Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, Vince Carter, Jamal Crawford et Udonis Haslem dans le cercle des joueurs ayant franchi la barre des 20 saisons.

Un rôle de mentor malgré des statistiques en baisse

La saison 2024-2025 a été particulièrement difficile pour Kyle Lowry, qui n’a disputé que 35 matchs en raison de blessures. Ses moyennes de 3,9 points, 2,7 passes décisives et 1,9 rebond constituent des plus bas en carrière, avec des pourcentages de 35% aux tirs et 33% à 3-points. Ces statistiques reflètent également la saison décevante des 76ers, qui ont terminé avec un bilan de 24 victoires pour 58 défaites.

Malgré ces chiffres en baisse, les 76ers misent sur l’expérience et le leadership de Lowry pour encadrer un backcourt jeune composé de Tyrese Maxey, Jared McCain et VJ Edgecombe. Son abnégation sur le terrain et sa capacité à transmettre son savoir-faire restent des atouts précieux pour une équipe qui espère rebondir après une saison catastrophique.

Avec 1 173 matchs de saison régulière au compteur et des moyennes en carrière de 13,9 points, 6,1 passes décisives et 4,2 rebonds, Kyle Lowry aborde cette 20e saison avec l’objectif d’aider les 76ers à retrouver les playoffs. Champion olympique 2016 et figure emblématique du titre des Raptors en 2019, il apporte une dimension mentale irremplaçable à Philadelphie.