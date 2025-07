Dépression, pression mentale : Ricky Rubio critique la culture NBA

L’ancien meneur international espagnol Ricky Rubio a livré un témoignage bouleversant sur sa lutte contre la dépression, révélant avoir touché le fond au point de ne plus vouloir continuer à vivre. Dans une interview accordée à Jordi Évole sur La Sexta, le joueur de 34 ans est revenu sur les moments les plus sombres de sa carrière.

Révélé à seulement 14 ans en Liga ACB avec Joventut, Ricky Rubio a porté le poids des attentes dès son plus jeune âge. Drafté en 5e position par les Minnesota Timberwolves en 2009, devant Stephen Curry, il n’a jamais pleinement exploité son potentiel durant ses 13 saisons en NBA. Le décès de sa mère a marqué un tournant dramatique dans sa vie.

