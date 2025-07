La liste des Français engagés dans les Summer League NBA 2025

Comme pour la Draft NBA 2025, les Français seront encore présents en nombre lors des Summer League, les ligues d’été de l’Association. Ainsi, onze Bleus vont fouler les parquets cet été à Salt Lake City et San Francisco (5-8 juillet), ainsi qu’au célèbre tournoi de Las Vegas (10-20 juillet).

— NBA Summer League (@NBASummerLeague) June 26, 2025