23 points à 8/9 : la belle histoire de Bria Hartley

Au centre d’une petite polémique cette semaine, jugée responsable par de nombreux internautes de la rupture des ligaments croisés de Sophie Cunningham, Bria Hartley s’est offert une formidable bouffée d’oxygène samedi soir.

Sur le parquet de Chicago, la meneuse franco-américaine a signé l’un de ses meilleurs matchs en carrière WNBA avec 23 points, agrémentés d’une adresse exceptionnelle : 8/9, dont 3/3 à 3-points. Elle y a ajouté 2 rebonds et 4 passes décisives en 32 minutes.

Une nouvelle performance d’envergure, six semaines après avoir passé 25 points à la défense de Los Angeles, qui confirme le retour réussi de Bria Hartley sur la grande scène. Avant la main tendue par le Sun, la joueuse aux 17 sélections en équipe de France n’avait plus foulé un parquet WNBA depuis l’été 2022. Victime d’une grave blessure à l’époque, elle avait tenté l’an dernier un premier comeback avec Las Vegas, en vain.

Tina Charles and Bria Hartley carried the @ConnecticutSun in their win over the Sky, combining for 46 points in Chicago! 🌟 ✔️ Tina Charles recorded her 200th career double-double — becoming the first player in WNBA history to reach the milestone

✔️ Bria Hartley shot a…

— WNBA (@WNBA) August 23, 2025

Surtout, son coup de chaud s’inscrit dans le cadre d’une rédemption collective de Connecticut. Bonnet d’âne du début de saison WNBA, l’équipe de Rachid Meziane en est désormais à quatre victoires en cinq matchs. Dans le cinq de départ, Leila Lacan a ajouté 6 points à 3/5, 4 rebonds et 1 interception en 20 minutes, mais a dû quitter ses partenaires dans le troisième quart-temps après avoir reçu un coup de coude d’Angel Reese au niveau de l’arcade.

Leila Lacan got quite the shiner #WNBA
— Danielle Hobeika (@DanielleHobeika) August 23, 2025

De son côté, Migna Touré s’est fendu de 2 points à 1/2, 1 passe décisive et 1 interception en 4 minutes.

A contrario, si le Sun va beaucoup mieux, le champion New York s’enfonce progressivement dans une crise surprenante. Malgré l’arrivée récente d’Emma Meesseman, renforçant un effectif XXL sur le papier, le Liberty a encaissé sa cinquième défaite en sept rencontres contre Atlanta (62-78). Où Marine Johannès a eu du mal à régler la mire (7 points à 3/12, dont 1/7 à 3-points, 3 rebonds, 5 passes décisives et 1 contre en 24 minutes).