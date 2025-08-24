Recherche
WNBA

23 points à 8/9 : la belle histoire de Bria Hartley

Avec une troisième victoire de suite en WNBA, le Connecticun Sun de Rachid Meziane confirme sa belle série. Avec une formidable performance de Bria Hartley à la mène !
00h00
23 points à 8/9 : la belle histoire de Bria Hartley

Bria Hartley a fait des misères à la défense de Chicago

Crédit photo : © Kamil Krzaczynski-Imagn Images

Au centre d’une petite polémique cette semaine, jugée responsable par de nombreux internautes de la rupture des ligaments croisés de Sophie Cunningham, Bria Hartley s’est offert une formidable bouffée d’oxygène samedi soir.

Sur le parquet de Chicago, la meneuse franco-américaine a signé l’un de ses meilleurs matchs en carrière WNBA avec 23 points, agrémentés d’une adresse exceptionnelle : 8/9, dont 3/3 à 3-points. Elle y a ajouté 2 rebonds et 4 passes décisives en 32 minutes.

Bria HARTLEY
Bria HARTLEY
23
PTS
2
REB
4
PDE
Logo WNBA
CHI
84 94
CON

Une nouvelle performance d’envergure, six semaines après avoir passé 25 points à la défense de Los Angeles, qui confirme le retour réussi de Bria Hartley sur la grande scène. Avant la main tendue par le Sun, la joueuse aux 17 sélections en équipe de France n’avait plus foulé un parquet WNBA depuis l’été 2022. Victime d’une grave blessure à l’époque, elle avait tenté l’an dernier un premier comeback avec Las Vegas, en vain.

 

Surtout, son coup de chaud s’inscrit dans le cadre d’une rédemption collective de Connecticut. Bonnet d’âne du début de saison WNBA, l’équipe de Rachid Meziane en est désormais à quatre victoires en cinq matchs. Dans le cinq de départ, Leila Lacan a ajouté 6 points à 3/5, 4 rebonds et 1 interception en 20 minutes, mais a dû quitter ses partenaires dans le troisième quart-temps après avoir reçu un coup de coude d’Angel Reese au niveau de l’arcade.

De son côté, Migna Touré s’est fendu de 2 points à 1/2, 1 passe décisive et 1 interception en 4 minutes.

Migna TOURÉ
Migna TOURÉ
2
PTS
0
REB
1
PDE
Logo WNBA
CHI
84 94
CON

A contrario, si le Sun va beaucoup mieux, le champion New York s’enfonce progressivement dans une crise surprenante. Malgré l’arrivée récente d’Emma Meesseman, renforçant un effectif XXL sur le papier, le Liberty a encaissé sa cinquième défaite en sept rencontres contre Atlanta (62-78). Où Marine Johannès a eu du mal à régler la mire (7 points à 3/12, dont 1/7 à 3-points, 3 rebonds, 5 passes décisives et 1 contre en 24 minutes).

Marine JOHANNES
Marine JOHANNES
7
PTS
3
REB
5
PDE
Logo WNBA
ATL
78 62
NYL
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
