Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

L’Anadolu Efes se sépare d’Igor Kokoskov après la lourde défaite contre Monaco

EuroLeague - L’Anadolu Efes a annoncé le départ d’Igor Kokoskov après la lourde défaite contre l’AS Monaco. Un choix fort alors que l’Efes traverse un début de saison compliqué en EuroLeague.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Anadolu Efes se sépare d’Igor Kokoskov après la lourde défaite contre Monaco

L’Efes se sépare de son entraîneur Igor Kokoskov

Crédit photo : EuroLeague

L’Anadolu Efes a officialisé ce jeudi la fin de sa collaboration avec Igor Kokoskov, seulement quelques mois après son arrivée. La décision intervient au lendemain de la lourde défaite contre l’AS Monaco, un revers de 36 points qui a marqué l’histoire du club stambouliote.

En attendant un nouvel entraîneur, Radovan Trifunovic assure l’intérim

Dans son communiqué, le club turc a expliqué : « L’Anadolu Efes Sports Club se sépare de M. Igor Kokoskov. Nous le remercions pour son engagement et lui souhaitons plein succès dans la suite de sa carrière. En attendant la nomination de notre nouvel entraîneur, l’équipe poursuivra son travail sous la direction de Radovan Trifunovic. »

Radovan Trifunovic, déjà membre du staff, prend donc temporairement le relais. L’entraîneur slovène connaît bien Igor Kokoskov, ayant travaillé à ses côtés lors du titre historique de la Slovénie à l’EuroBasket 2017. Il a ensuite dirigé la sélection slovène de 2017 à 2020.

Isaïa Cordinier perd son coach de l'Anadolu Efes Istanbul, Igor Kokoskov
Isaïa Cordinier perd son coach de l’Anadolu Efes Istanbul, Igor Kokoskov (photo : Miko Missana)

Un passage express pour Igor Kokoskov

Arrivé avant la saison 2025-2026, Igor Kokoskov apportait avec lui une expérience rare : premier head coach d’origine européenne en NBA avec Phoenix, champion NBA comme assistant à Detroit en 2004, sélectionneur victorieux avec la Slovénie en 2017, et passé auparavant par le club voisin du Fenerbahçe en EuroLeague.

Mais la dynamique sportive de l’Anadolu Efes – aujourd’hui 15e de l’EuroLeague avec un bilan de 5 victoires et 8 défaites et 4e en première division turque (6 victoires pour 3 défaites) – a poussé la direction à acter ce changement dès la fin de ce mois de novembre.

LIRE AUSSI

L’Efes dans une situation délicate

La marge est désormais réduite pour l’Anadolu Efes. Le club va désormais devoir trouver rapidement un nouvel entraîneur pour relancer une équipe en difficulté et éviter de voir la saison s’enliser davantage. Les coéquipiers d’Isaïa Cordinier (16 points à 4/4 de loin face aux Monégasques hier soir) recevront le Real de Madrid le 4 décembre prochain pour la 14e journée d’EuroLeague puis Petkim Spor trois jours après en championnat turc toujours au Basketbol Gelisim Merkezi d’Istanbul.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
silk
Un peu dur de rendre l'entraîneur responsable des défaites vu le nombre de blessés dans l'effectif : Poirier , Papagiannis, Larkin, Beaubois, Dozier...
Répondre
(3) J'aime
roblackman
Une catastrophe ce coach, à Phoenix il faisait jouer Booker , comme seul meneur. Ayton qui ne pouvait pas tirer à mi distance , qu'il a drafté no 1 avec des Luka et Trae Young plus loin! Un des pires head coach de la franchise. 19 victoires 63 défaites, le pire bilan depuis la première saison NBA des Suns!
Répondre
(1) J'aime
Livenews
Éric Bartecheky est le nouveau coach de Saint-Quentin
Betclic ELITE
00h00Champion de France 2018, Eric Bartecheky est le nouveau coach de Saint-Quentin
Aleksej Fedorycsev et l'AS Monaco se font sanctionner encore plus durement par l'EuroLeague
EuroLeague
00h00L’AS Monaco sanctionnée par l’EuroLeague : interdiction de recrutement et 300 000 € d’amende !
EuroLeague
00h00L’Anadolu Efes se sépare d’Igor Kokoskov après la lourde défaite contre Monaco
Killyan Toure est très performant en NCAA
NCAA
00h00Killyan Toure confirme son début de saison tonitruant avec Iowa State
Betclic Élite
00h00Offre Black Friday : abonnez-vous un an à BeBasket pour seulement 29,99€ !
WNBA
00h00Janelle Salaün rejoint une ligue privée “controversée” qui verra le jour en 2026
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Basketball Africa League (BAL)
00h00BAL 2026 : Les 11 clubs qualifiés sont connus
Qualif' Coupe du Monde
00h00Sorti de sa « tanière soviétique », et toujours drôle : l’interview de Louis Labeyrie pour son retour en équipe de France
EuroLeague Féminine
00h00Bourges fait tomber l’ogre Gérone, défaites sans conséquence des Flammes Carolo et Basket Landes
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
Rudy Gobert a fini en double-double contre Sacramento
NBA
00h00Défaite bête des Timberwolves de Rudy Gobert face aux Kings de Maxime Raynaud
Rodney Rogers en tenue de Wake Forest : à gauche, portrait en gros plan en plein effort, et à droite, tir en suspension devant un public lors d’un match universitaire.
NBA
00h00Rodney Rogers : l’ancien Sixième Homme des Suns est mort à 54 ans
1 / 0