L’Anadolu Efes se sépare d’Igor Kokoskov après la lourde défaite contre Monaco

L’Anadolu Efes a officialisé ce jeudi la fin de sa collaboration avec Igor Kokoskov, seulement quelques mois après son arrivée. La décision intervient au lendemain de la lourde défaite contre l’AS Monaco, un revers de 36 points qui a marqué l’histoire du club stambouliote.

Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz. Takımımız, yeni başantrenörümüz belirlenene kadar çalışmalarını Radovan… pic.twitter.com/ffc3LtzuCz — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 27, 2025

En attendant un nouvel entraîneur, Radovan Trifunovic assure l’intérim

Dans son communiqué, le club turc a expliqué : « L’Anadolu Efes Sports Club se sépare de M. Igor Kokoskov. Nous le remercions pour son engagement et lui souhaitons plein succès dans la suite de sa carrière. En attendant la nomination de notre nouvel entraîneur, l’équipe poursuivra son travail sous la direction de Radovan Trifunovic. »

Radovan Trifunovic, déjà membre du staff, prend donc temporairement le relais. L’entraîneur slovène connaît bien Igor Kokoskov, ayant travaillé à ses côtés lors du titre historique de la Slovénie à l’EuroBasket 2017. Il a ensuite dirigé la sélection slovène de 2017 à 2020.

Un passage express pour Igor Kokoskov

Arrivé avant la saison 2025-2026, Igor Kokoskov apportait avec lui une expérience rare : premier head coach d’origine européenne en NBA avec Phoenix, champion NBA comme assistant à Detroit en 2004, sélectionneur victorieux avec la Slovénie en 2017, et passé auparavant par le club voisin du Fenerbahçe en EuroLeague.

Mais la dynamique sportive de l’Anadolu Efes – aujourd’hui 15e de l’EuroLeague avec un bilan de 5 victoires et 8 défaites et 4e en première division turque (6 victoires pour 3 défaites) – a poussé la direction à acter ce changement dès la fin de ce mois de novembre.

L’Efes dans une situation délicate

La marge est désormais réduite pour l’Anadolu Efes. Le club va désormais devoir trouver rapidement un nouvel entraîneur pour relancer une équipe en difficulté et éviter de voir la saison s’enliser davantage. Les coéquipiers d’Isaïa Cordinier (16 points à 4/4 de loin face aux Monégasques hier soir) recevront le Real de Madrid le 4 décembre prochain pour la 14e journée d’EuroLeague puis Petkim Spor trois jours après en championnat turc toujours au Basketbol Gelisim Merkezi d’Istanbul.