Janelle Salaün rejoint une ligue privée “controversée” qui verra le jour en 2026

C’est une mode qui est en train de se lancer dans le gratin du basket féminin mondial. Les ligues privées commencent à apparaître pour concurrencer les ligues traditionnelles tenues par les entités historiques. Récemment, la ligue Unrivaled a par exemple vu le jour, pour mettre en compétition parmi les meilleures joueuses de la planète dans un format de basket 3×3.

Le jeune phénomène tricolore Dominique Malonga a récemment signé pour la rejoindre, après un imbroglio qui a mené à la rupture de son contrat avec Fenerbahçe. Une illustration des nouvelles tensions qui pourraient naître entre ces différentes entités. Et voilà qu’une autre Française a fait un choix similaire ces derniers jours : Janelle Salaün (1,88 m, 24 ans), qui a signé avec la mystérieuse “Project B”.

Intérêt financier

Cette ligue, concurrente à Unrivaled même si c’est du basket 5×5, est prévue pour débuter en fin d’année prochaine. Plus précisément à partir de novembre 2026 jusqu’en avril 2027. Sa communication se veut volontairement opaque, pour laisser du mystère et faire monter l’excitation. Le San Francisco Chronicle, qui a écrit sur cette signature vu que Salaün jouait dans la ville avec les Golden State Valkyries cet été, parle d’une ligue « start-up » et « controversée », notamment parce qu’elle est financée par le fond d’investissement public de l’Arabie Saoudite (PIF).

Un fond qui a déjà investi dans le football (rachat de Newcastle United) et le golf (la LIV Golf League). D’autres investisseurs bien connus ont pris des parts dans cette ligue “Project B”, surtout des sportifs stars comme Novak Djokovic, Candace Parker ou Steve Young. Celle-ci est fondée par des anciens dirigeants de Facebook et Skype.

Mais c’est justement une promesse qui a aussi été faite aux joueuses qui signeraient dans cette toute nouvelle ligue : celle de détenir des parts de la ligue. L’intérêt financier est donc certain. Project B annonce vouloir donner plus de pouvoir aux joueuses, une meilleure exposition médiatique, et bien sûr de meilleurs salaires. On parle de salaires à sept chiffres, qui ressemblerait donc à ce qui se fait en NBA, et serait très loin des salaires WNBA. Salaün ne touchait que 67 000$ avec son contrat rookie cette saison, tandis que les joueuses les mieux payées dépassaient à peine les 250 000$. Salaün n’est donc pas la seule à avoir fait ce choix, puisqu’on compte aussi les stars Alyssa Thomas, Jonquel Jones, Nneka Ogwumike ou Jewell Loyd parmi les signatures.

Et ce n’est sûrement que le début. Tout cela arrive dans un contexte de grosses négociations salariales en WNBA qui pourraient même mener à un lock-out pour la saison 2026. Les dirigeants de la ligue n’arrivent pas à s’accorder avec les joueuses, dont les revendications n’en finissent plus d’augmenter, sur un nouveau CBA.

Project B — a new global women’s basketball league launching in 2026 — is offering players $2M+ per year, with multiyear deals worth 8 figures and equity stakes, per @FOS That’s far above the WNBA’s current $249K supermax 😳 Seattle Storm star and WNBPA president Nneka… pic.twitter.com/Xl9p86wYFM — NBACentral (@TheDunkCentral) November 6, 2025

Quel programme pour Salaün ?

Janelle Salaün va donc surfer sur la vague de sa popularité aux États-Unis après sa saison WNBA (élue dans la All-Rookie Team avec plus de 11 points et 5 rebonds de moyenne) pour rejoindre ce nouveau projet. Mais d’ici là, elle a encore un programme chargé. D’abord avec une saison actuellement en cours et qui s’annonce encore longue en République Tchèque et en EuroLeague avec Prague. Puis avec une deuxième saison en WNBA qui débutera à partir de mai. Les Golden State Valkyries ont les droits sur elle.

Ce n’est qu’ensuite qu’elle pourra rejoindra la ligue Project B. Celle-ci prendra la forme de mini-tournois de 2 semaines disputés à travers le monde, en Europe, Asie ou encore Amérique Latine, et devrait aussi comprendre une partie masculine. « Je suis heureuse de faire part de quelque chose d’important et de mondial comme Project B. J’ai vraiment hâte de débuter ça » a exprimé la principale intéressée sur ses réseaux sociaux.