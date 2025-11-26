Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague Féminine

Bourges fait tomber l’ogre Gérone, défaites sans conséquence des Flammes Carolo et Basket Landes

EuroLeague féminine - Les trois clubs français, déjà qualifiés pour le second tour, ont eu des destins différents pour ce dernier match du premier tour. Le Tango Bourges a réalisé l'exploit en battant Gérone, jusque là invaincu et redoutable.
|
00h00
Résumé
Écouter
Bourges fait tomber l’ogre Gérone, défaites sans conséquence des Flammes Carolo et Basket Landes

Les joueuses posent devant le public du Prado

Crédit photo : Olivier Martin

L’objectif était déjà atteint depuis plusieurs semaines. À savoir la qualification pour le deuxième tour de cette EuroLeague féminine, que les trois clubs français ont réussi à décrocher assez tôt dans la saison. Il fallait maintenant assurer un bon bilan comptable, puisque celui-ci sera conservé au prochain tour. Ce qu’ont réussi à faire Bourges et Basket Landes en terminant cette première phase avec 4 victoires pour 2 défaites. Mais un peu moins les Flammes Carolo, qui finissent avec un bilan inverse de 2 victoires pour 4 défaites, malgré de bons matchs et des défaites serrées.

– Journée 6

Ce dernier match de la première phase a surtout mis à l’honneur le Tango Bourges, qui s’est offert le scalp d’une des rares écuries encore invaincues jusque là : Gérone, qui terrorisait jusque là tout le groupe, y compris les championnes en titre de Prague. Et ce même malgré deux absentes de marque, dont la recrue Monique Akoa-Makani. Une magnifique victoire des joueuses d’Olivier Martin au Prado, dans un scénario où elles étaient en plus pendant longtemps menées.

Développement à venir…

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Bourges
Bourges
Suivre
Gérone
Gérone
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
spider36
Olivier Martin c 'est le nouveau coach de Bourges,lol?
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroLeague Féminine
00h00Bourges fait tomber l’ogre Gérone, défaites sans conséquence des Flammes Carolo et Basket Landes
EuroLeague
00h00Nouvelle défaite pour l’ASVEL, toujours fanny à l’extérieur, malgré un Nando de Colo de gala
EuroLeague
00h00Monaco dispose facilement d’une Anadolu Efes très diminuée et bat son record en EuroLeague !
EuroLeague
00h00Željko Obradović officialise son départ du Partizan Belgrade : « Le moment est venu d’assumer ma responsabilité dans les difficultés rencontrées »
EuroLeague Féminine
00h00Bourges privée d’une internationale blessée pendant la trêve et de Monique Akoa-Makani face à Gérone
Betclic ELITE
00h00Thomas Heurtel a retrouvé les parquets « après huit mois qui [l’ont] façonné, brisé parfois »
Betclic Élite
00h00Offre Black Friday : abonnez-vous un an à BeBasket pour seulement 29,99€ !
EuroLeague
00h00Rodrigue Beaubois de retour avec l’Anadolu Efes face à Monaco !
EuroLeague
00h00Željko Obradović quitte son poste d’entraîneur du Partizan Belgrade !
ELITE 2
00h00Anthony Durham rejoint officiellement Saint-Chamond après une pige convaincante à Roanne
1 / 0
Livenews NBA
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
Rudy Gobert a fini en double-double contre Sacramento
NBA
00h00Défaite bête des Timberwolves de Rudy Gobert face aux Kings de Maxime Raynaud
Rodney Rogers en tenue de Wake Forest : à gauche, portrait en gros plan en plein effort, et à droite, tir en suspension devant un public lors d’un match universitaire.
NBA
00h00Rodney Rogers : l’ancien Sixième Homme des Suns est mort à 54 ans
Kevin Durant en tenue des Houston Rockets, debout sur le parquet avec les mains sur les hanches lors d’un match NBA.
NBA
00h00Kevin Durant manquera son grand retour à Phoenix : les Rockets privés de leur leader
1 / 0