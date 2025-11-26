Bourges fait tomber l’ogre Gérone, défaites sans conséquence des Flammes Carolo et Basket Landes

L’objectif était déjà atteint depuis plusieurs semaines. À savoir la qualification pour le deuxième tour de cette EuroLeague féminine, que les trois clubs français ont réussi à décrocher assez tôt dans la saison. Il fallait maintenant assurer un bon bilan comptable, puisque celui-ci sera conservé au prochain tour. Ce qu’ont réussi à faire Bourges et Basket Landes en terminant cette première phase avec 4 victoires pour 2 défaites. Mais un peu moins les Flammes Carolo, qui finissent avec un bilan inverse de 2 victoires pour 4 défaites, malgré de bons matchs et des défaites serrées.

Ce dernier match de la première phase a surtout mis à l’honneur le Tango Bourges, qui s’est offert le scalp d’une des rares écuries encore invaincues jusque là : Gérone, qui terrorisait jusque là tout le groupe, y compris les championnes en titre de Prague. Et ce même malgré deux absentes de marque, dont la recrue Monique Akoa-Makani. Une magnifique victoire des joueuses d’Olivier Martin au Prado, dans un scénario où elles étaient en plus pendant longtemps menées.

Développement à venir…