ELITE 2

Anthony Durham rejoint officiellement Saint-Chamond après une pige convaincante à Roanne

ELITE 2 – Remplaçant médical de luxe de Jahvon Blair à la Chorale ces dernières semaines, le meneur/arrière Anthony Durham reste dans la Loire mais s’engage avec Saint-Chamond jusqu’en fin de saison.
00h00
Anthony Durham rejoint officiellement Saint-Chamond après une pige convaincante à Roanne

Anthony Durham rejoint Saint-Chamond après un début de saison réussie en tant que pigiste médical à Roanne.

Crédit photo : Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket

Libre de tout contrat depuis la fin de sa pige à Roanne, l’arrière américain Anthony Durham (1,91 m, 31 ans) rejoint officiellement Saint-Chamond jusqu’en fin de saison, comme nous le révélions il y a quelques jours.

Meilleur marqueur de Roanne sur le début de saison

Arrivé à la Chorale comme remplaçant médical de Jahvon Blair, Durham a rendu de fiers services aux Roannais dont il était le meilleur marqueur sur ses dix rencontres disputées. Chez le 5e d’ELITE 2, il tournait à 13,5 points à 41,1% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds et 2,4 passes décisives par match, en seulement 22 minutes sur le parquet.

Avec le retour de Blair début novembre, Anthony Durham avait été libéré par Roanne ; une occasion que son voisin ligérien n’a pas laissé passer pour se renforcer. Le natif de Philadelphie arrive donc chez l’actuel 13e de deuxième division, qui vient d’entamer une nouvelle page avec la nomination de Julien Cortey au poste d’entraîneur.

« Je n’ai aucun doute sur sa bonne intégration »

Dans le communiqué d’officialisation, le nouveau technicien s’est d’ailleurs réjoui de l’arrivée d’un joueur au « profil très porté vers l’avant. Il aime le jeu rapide, qui est l’essence même de notre basket, donc je n’ai aucun doute sur sa bonne intégration. C’est un créateur, il aime avoir la balle et la partager avec les autres, tout en disposant de grosses qualités individuelles, notamment au tir, ce qui nous manquait un peu jusqu’ici ».

Remplaçant cette fois-ci le décevant Al-Amir Dawes, Anthony Durham a lui « hâte de commencer et de pouvoir partager des moments de joie avec les supporters, dans une belle Arena où règne une belle atmosphère ».

