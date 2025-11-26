Recherche
Betclic Élite

Francesco Tabellini agréablement surpris par la Betclic ÉLITE : « C’est bien plus qu’un simple cirque athlétique ! »

Nouveau-venu en Betclic ÉLITE, le coach parisien Francesco Tabellini fait l'éloge du championnat de France, "bien plus qu'un simple cirque athlétique" selon lui.
00h00
Francesco Tabellini entraîne Paris depuis l’été 2025

Crédit photo : Julie Dumélié

Décidément, la LNB peut se montrer reconnaissante envers les membres du Paris Basketball, nouveaux ou anciens, pour leurs bons mots à l’égard du championnat de France dans les médias.

Si T.J. Shorts vient de déclarer que le All-Star Game français était « le meilleur du monde »Maodo Lô, désormais au Zalgiris Kaunas, a clamé le mois dernier que la Betclic ÉLITE était « un championnat vraiment sous-estimée ». Et voilà que le nouveau technicien parisien Francesco Tabellini tient des propos similaires.

« Je trouve les entraîneurs plutôt bons »

« Tout le monde en Europe sous-estime un peu la Betclic ÉLITE, dit que c’est simplement un championnat athlétique, avec des joueurs français qui ont de grosses qualités physiques », clame l’Italien. « Mais de mon point de vue, je trouve les entraîneurs plutôt bons en France : ici, il y a beaucoup d’équipes qui développent un très bon basket. On le voit régulièrement face à nous… La Betclic ÉLITE est plus bien qu’un simple cirque athlétique ! Je respecte énormément le niveau de compétition et la façon dont les coachs font jouer leurs équipes. On voit plusieurs styles différents mais toujours quelque chose de précis et une identité précise pour chacun. C’est un championnat relevé ! »

Un niveau d’autant plus compétitif, que Francesco Tabellini sort de trois saisons en République tchèque, « où ce n’est pas le meilleur niveau possible », glisse-t-il dans un sourire. « Mais j’ai coaché en Italie », rappelle-t-il, en écho notamment à ses huit années passées dans le costume d’adjoint à Trévise.

« Ce que je préfère, c’est l’ambiance dans les salles ! » 

Si l’on s’éloigne un peu du parquet, l’entraîneur du Paris Basketball se dit aussi très séduit par le cadre environnant de la Betclic ÉLITE, et notamment l’atmosphère familiale dans les enceintes du championnat.

« Ce que je préfère, c’est l’ambiance dans les salles », poursuit-il. « En République tchèque, le basket n’est pas un sport très important, il n’y a pas autant de spectateurs. En Italie, l’affluence est similaire mais il y a plus de tension dans les tribunes. L’ambiance est moins joyeuse qu’en France. Ici, c’est très cool ! En France, pour parler de nos derniers déplacements, c’est génial d’aller jouer à Bourg-en-Bresse ou Boulazac et d’évoluer dans des salles remplies, devant des gens qui apprécient le spectacle, soutiennent leurs équipes mais savent aussi donner du mérite à l’adversaire. Ça se voit que les Français aiment le basket, et j’apprécie ça particulièrement ! D’ailleurs, c’est l’un des premiers trucs que j’ai remarqué en arrivant à Paris. On m’a emmené à Roland-Garros pour le Quai 54 et ça m’a impressionné ! J’ai pu découvrir la communauté du basket français, avec beaucoup de gens très cools qui profitent du spectacle. » 

Ici de dos à Ékinox le 15 novembre, Francesco Tabellini apprécie les ambiances françaises (photo : Cécile Thomas)

En décembre, outre les matchs à l’Adidas Arena, Francesco Tabellini pourra continuer à être charmé par les autres salles de Betclic ÉLITE puisque Paris se déplacera à Nancy, l’une des meilleures ambiances du pays, puis à Nanterre, pour un derby francilien toujours chaud.

abel
ca fait tres lire ce genre de belles choses , notre sport "le basket en France " est tellement décrié, merci coach.......
Répondre
(0) J'aime
Francesco Tabellini agréablement surpris par la Betclic ÉLITE : « C'est bien plus qu'un simple cirque athlétique ! »
