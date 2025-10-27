Maodo Lô fait l’éloge du championnat de France : « La Betclic ÉLITE est vraiment sous-estimée ! »

Passé par la Beko BBL, la Lega et la Betclic ÉLITE, Maodo Lô découvre actuellement son quatrième championnat national avec la LKL, la ligue lituanienne, sous les couleurs du Zalgiris Kaunas.

Sacré champion dans tous les pays où il a joué (quatre fois en Allemagne, une fois en Italie et en France), l’ancien combo-guard du Paris Basketball a tenu des propos élogieux à l’égard de la Betclic ÉLITE. Au micro d’Euro Insiders, le podcast animé par deux ex-espoirs antibois (Alexandre Maticiuc et Benedikt Maukner), l’international allemand a déclaré que le championnat de France, récemment classé en quatrième position parmi les ligues européennes par Eurohoops, n’était pas évalué à sa juste-valeur.

« Je pense que le championnat français est sous-estimé. La meilleure ligue en Europe ? Non, c’est la Liga Endesa. Mais la Betclic ÉLITE est vraiment sous-estimée. Pour une équipe d’EuroLeague, c’est difficile de jouer tous les week-ends en France car il y a tellement de qualités athlétiques, de vitesse, d’intensité, d’équipes qui jouent comme Paris. Sur les pick and roll, grâce aux qualités athlétiques, on voit beaucoup de show ou d’hedge (des types de défenses qui génèrent une grosse pression, ndlr). Il y a beaucoup plus d’agressivité qu’ailleurs. En Espagne, je m’imagine beaucoup de drop coverage (bloquer l’accès au cercle plutôt que les shooteurs, ndlr) et donc des tirs faciles en sortie de pick and roll. En France, c’est impossible. La Betclic ÉLITE est un championnat intense, difficile, sous-estimé. »

Venu disputer un tournoi de présaison à Carpentier lors de l’été 2021, Maodo Lô avait eu un premier coup de foudre pour le projet du Paris Basketball à l’époque, lui qui jouait pour l’ALBA Berlin. Une fois le club de la capitale parvenu en EuroLeague, le champion du monde a tenu sa promesse et a rejoint Paris, où il a fait l’unanimité sportivement et humainement, notamment grâce à sa capacité à vite s’exprimer en Français.

Grand artisan de la formidable saison parisienne, marquée par le doublé Coupe – championnat en France et par la qualification en quart de finale d’EuroLeague, Maodo Lô est revenu sur son expérience francilienne, s’interrogeant également sur l’influence de Tuomas Iisalo dans le basket moderne.