Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Maodo Lô fait l’éloge du championnat de France : « La Betclic ÉLITE est vraiment sous-estimée ! »

Sacré champion de France 2025 avec le Paris Basketball, désormais au Zalgiris Kaunas, Maodo Lô a clamé que la Betclic ÉLITE était le championnat le plus sous-estimé d'Europe.
|
00h00
Résumé
Écouter
Maodo Lô fait l’éloge du championnat de France : « La Betclic ÉLITE est vraiment sous-estimée ! »

Ici lors des playoffs de Betclic ÉLITE, Maodo Lô a été sacré champion de France en 2025 avec Paris

Crédit photo : Julie Dumélié

Passé par la Beko BBL, la Lega et la Betclic ÉLITE, Maodo Lô découvre actuellement son quatrième championnat national avec la LKL, la ligue lituanienne, sous les couleurs du Zalgiris Kaunas.

Sacré champion dans tous les pays où il a joué (quatre fois en Allemagne, une fois en Italie et en France), l’ancien combo-guard du Paris Basketball a tenu des propos élogieux à l’égard de la Betclic ÉLITE. Au micro d’Euro Insiders, le podcast animé par deux ex-espoirs antibois (Alexandre Maticiuc et Benedikt Maukner), l’international allemand a déclaré que le championnat de France, récemment classé en quatrième position parmi les ligues européennes par Eurohoops, n’était pas évalué à sa juste-valeur.

« Je pense que le championnat français est sous-estimé. La meilleure ligue en Europe ? Non, c’est la Liga Endesa. Mais la Betclic ÉLITE est vraiment sous-estimée. Pour une équipe d’EuroLeague, c’est difficile de jouer tous les week-ends en France car il y a tellement de qualités athlétiques, de vitesse, d’intensité, d’équipes qui jouent comme Paris. 

Sur les pick and roll, grâce aux qualités athlétiques, on voit beaucoup de show ou d’hedge (des types de défenses qui génèrent une grosse pression, ndlr). Il y a beaucoup plus d’agressivité qu’ailleurs. En Espagne, je m’imagine beaucoup de drop coverage (bloquer l’accès au cercle plutôt que les shooteurs, ndlr) et donc des tirs faciles en sortie de pick and roll. En France, c’est impossible. La Betclic ÉLITE est un championnat intense, difficile, sous-estimé. »

Venu disputer un tournoi de présaison à Carpentier lors de l’été 2021, Maodo Lô avait eu un premier coup de foudre pour le projet du Paris Basketball à l’époque, lui qui jouait pour l’ALBA Berlin. Une fois le club de la capitale parvenu en EuroLeague, le champion du monde a tenu sa promesse et a rejoint Paris, où il a fait l’unanimité sportivement et humainement, notamment grâce à sa capacité à vite s’exprimer en Français.

Grand artisan de la formidable saison parisienne, marquée par le doublé Coupe – championnat en France et par la qualification en quart de finale d’EuroLeague, Maodo Lô est revenu sur son expérience francilienne, s’interrogeant également sur l’influence de Tuomas Iisalo dans le basket moderne.

« J’ai de l’expérience, connu beaucoup de choses dans ma carrière, eu la chance de gagner beaucoup de titres dans différents pays, etc. Mais pour de vrai… M’adapter au style de jeu du Paris Basketball était la transition la plus difficile de ma carrière. De loin. De loin. Ce système est le plus unique que j’ai jamais connu, le plus difficile à intégrer aussi, surtout si vous avez de l’expérience. C’est tellement différent de tout le reste. 

Tuomas Iisalo a eu énormément d’influence et beaucoup d’équipes européennes le copient dorénavant. Ça a été une saison incroyable, un super groupe de gars, et il faut vraiment le souligner. Ils m’ont vraiment aidé. Ça a été une saison extrêmement fun. Les gens l’ont remarqué et reprennent des éléments de cette philosophie. Le jeu devient de plus en plus rapide et je pense que cela vient vraiment de l’influence de Tuomas Iisalo, via Bonn et Paris. »

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Maodo Lô
Maodo Lô
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
jeildo
Interessant ! Mais bon si on pouvait s’inspirer quand même davantage de l’Espagne.
Répondre
(0) J'aime
thorir
Ouais enfin la Liga ACB c'est surtout moins "fermé" parce que tu as beaucoup + de talent à tous les postes et jusque sur le banc. Le basket de notre ELITE, et encore + la méthode Lisalo sont intéressants parce qu'il te permet de sur-performer quand tu es en déficit de talent, alors comme le dit Lo c'est pénible à jouer parce que c'est hyper intense et ultra athlétique, mais c'est essentiellement parce que ce sont ides qualités qui coutent moins cher que le talent. Monaco aussi dans un sens et dans un style différent de Paris est monté aussi haut dans la hierarchie européenne avec une intensité presque bestiale qui pouvait éteindre les meilleurs attaques d'Euroleague lorsqu'ils avaient tous mis les doigts dans la prise en même temps.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Ilias Zouros retrouve le Panionios Athènes, 36 ans plus tard
EuroCup
00h0036 ans après, Ilias Zouros retrouve le Panionios, adversaire de la JL Bourg en EuroCup
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
Betclic ELITE
00h00Maodo Lô fait l’éloge du championnat de France : « La Betclic ÉLITE est vraiment sous-estimée ! »
Victor Wembanyama a marqué 31 points dans la victoire de San Antonio contre Brooklyn
NBA
00h00Victor Wembanyama guide les Spurs vers une troisième victoire consécutive, face aux Nets
La Boulangère Wonderligue
00h00Charnay et Lattes-Montpellier battus, Basket Landes de nouveau seul en tête
Betclic ELITE
00h00Impitoyable, le Paris Basketball se balade à Chalon-sur-Saône
À l’étranger
00h00Avant d’affronter Monaco, Frank Ntilikina brille encore avec l’Olympiakos
Betclic ELITE
00h00Longtemps bousculé, Monaco se sort du piège Boulazac
À l’étranger
00h00Turquie : Tour d’horizon des Français avec un Kamagate en patron
Équipe de France
00h00Quand la FFBB confond Killian et Kévin Tillie dans sa lettre de convocation en équipe de France
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
Victor Wembanyama a marqué 31 points dans la victoire de San Antonio contre Brooklyn
NBA
00h00Victor Wembanyama guide les Spurs vers une troisième victoire consécutive, face aux Nets
Nico Harrison est le GM contesté des Dallas Mavericks
NBA
00h00Dallas Mavericks : les fans réclament le renvoi de Nico Harrison après un début de saison catastrophique
NBA
00h00Victor Wembanyama contre Nolan Traoré à 19h : comment regarder le duel français de la NBA ce dimanche soir ?
Rudy Gobert revient sur l'affaire des paris truqués en NBA
NBA
00h00Rudy Gobert dénonce les dérives des paris sportifs en NBA : « Je reçois des messages après chaque match »
Alexandre Sarr au dunk lors de la victoire des Wizards à Dallas
NBA
00h00Alexandre Sarr brille à Dallas aux côtés de Kyshawn George (34 points)
NBA
00h00Joan Beringer joue son premier match NBA, les autres rookies français restent encore sur le banc
Victor Wembanyama face à Zion Williamson ce vendredi 24 octobre
NBA
00h00Victor Wembanyama domine avec 29 points et 9 contres (!) lors de la victoire des Spurs
NBA
00h00La NBA dévoile les parquets hauts en couleur de sa NBA Cup
Stephen Curry démarre fort sa saison NBA 2025-2026
NBA
00h00Stephen Curry crucifie Denver après une performance historique d’Aaron Gordon à 50 points
1 / 0