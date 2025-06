[Vidéo] Quand Maodo Lo, le champion du monde du Paris Basketball, s’exprime en français en interview

Maodo Lô (1,91 m, 32 ans) n’est pas seulement un basketteur d’élite, récent champion du monde avec l’Allemagne. Il est aussi un joueur discret mais engagé, comme l’a montré sa belle initiative au micro de Chloé Westelynck pour DAZN après le match 2 des demi-finales de Betclic ELITE entre le Paris Basketball et la JL Bourg. L’arrière parisien s’est exprimé en français, une première médiatique pour lui depuis son arrivée en France l’été dernier.

Un joueur discret, mais une personnalité qui se révèle

Maodo Lo n’est pas qu’un simple joueur de passage. Né à Berlin, fils de l’artiste postmoderniste allemande Elvira Bach et d’un père sénégalais, il porte en lui une richesse culturelle qui transparaît dans ses choix et attitudes. Si ses performances sur le terrain ne sont plus à prouver – il a été un élément majeur de la conquête du Mondial 2023 par l’Allemagne – ses efforts pour s’intégrer en France renforcent encore davantage son image positive.

En route vers la finale

Depuis cette séquence remarquée, Paris a confirmé son statut en allant s’imposer à Bourg lors du match 3, validant ainsi sa qualification pour la deuxième finale de championnat de France de son histoire. Le club de la capitale affrontera le vainqueur du duel entre Monaco et l’ASVEL (avantage 2-1 pour Monaco avant le match 4).

Pour Maodo Lo, cette fin de saison pourrait être synonyme de doublé : vainqueur de la Coupe de France et champion de France avec Paris. Et pourquoi pas, avec quelques mots de plus en français à la clé.