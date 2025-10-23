Julien Cortey va bien devenir le coach du SCABB

Le a trouvé son nouveau coach. Selon nos informations, Julien Cortey a donné son accord pour prendre la succession de Guillaume Quintard, démis de ses fonctions lundi dernier. L’actuel intérimaire, Allan Ferraton, assurera une dernière fois le coaching ce vendredi 24 octobre face à La Rochelle (20h30). Le technicien ligérien prendra ensuite officiellement les rênes du club ligérien, lanterne rouge d’ÉLITE 2.

Un retour aux sources pour Julien Cortey

Âgé de 45 ans, Julien Cortey retrouve la Loire, sa terre natale. Né à Roanne, il a grandi à Neulise, village auquel il reste très attaché. L’ancien coach du Stade Rochelais a souvent rappelé son lien fort avec la région, où il possède toujours une maison à Notre-Dame-de-Boisset. « Je rentre voir la famille dès que je peux », expliquait-il en 2024 dans Le Pays.

Avant de devenir entraîneur, il a longtemps évolué sur les parquets régionaux, de Feurs à Pont-Trambouze, en passant par Le Puy et Clermont. Ses premiers pas sur un banc, il les a d’ailleurs faits à Feurs, où il a conduit le club du bas de tableau de Nationale 2 jusqu’à la montée en Nationale 1.

Du Forez à la Rochelle, un parcours de bâtisseur

Parti ensuite à Vitré, Julien Cortey s’y est fait remarquer pour sa rigueur et sa capacité à structurer un projet sportif. Trois ans plus tard, il rejoint La Rochelle et écrit la plus belle page de sa carrière : un titre de champion de France de Pro B en 2024 et une montée historique en Betclic ÉLITE.

Libre depuis son départ du club maritime, il s’apprête désormais à relever un nouveau défi, dans une région qu’il connaît par cœur. Le SCABB, en grande difficulté en ce début de saison (1 victoire en 6 matchs), espère que le retour d’un enfant du pays apportera le souffle et la stabilité nécessaires pour se relancer. Même si cela passera probablement vers un changement d’effectif ?

Un défi urgent pour le SCABB

Le club ligérien reste marqué par une instabilité rare : deux coachs partis en cinq mois, un effectif à ajuster, et une défense en souffrance. L’arrivée de Julien Cortey doit permettre d’amener une vision claire et une autorité naturelle à un groupe encore en recherche d’équilibre.

Le nouveau coach entrera en fonction dès la semaine prochaine, avec la volonté de provoquer un électrochoc rapide.