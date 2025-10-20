Julien Cortey pressenti pour succéder à Guillaume Quintard au SCABB, un nouveau directeur sportif en approche ?

Le SCABB (Saint-Chamond-Andrézieux-Bouthéon Basket) a officialisé ce lundi l’éviction de Guillaume Quintard, seulement six journées après le début de la saison d’Élite 2. Avec une seule victoire et la pire défense du championnat, le projet ligérien, ambitieux sur le papier, tourne déjà à la crise.

Un projet ambitieux déjà en chantier

Arrivé en 2023 à Andrézieux pour diriger l’équipe de Nationale 1, Guillaume Quintard avait gagné la confiance de ses dirigeants grâce à ses bons résultats avec le SCABB Lab en NM1, au point de prendre place sur banc du SCABB en Élite 2 cette fois. Mais les résultats ont vite plongé : malgré une masse salariale de premier plan (la 5e plus importante de la division) qui n’avait toutefois pas été utilisée en totalité pour construire un effectif considéré comme solide à l’intersaison – mais décevant au final, à l’image du meneur Al-Amir Dawes, peu intense en défense et moins adroit que prévu -, la formation ligérienne a enchaîné les contre-performances, la dernière en date à Challans (78-77), jusque-là lanterne rouge, ayant scellé son sort. Sans même avoir pu choisir ses assistants, ou modifier l’effectif, alors même qu’il avait gardé une enveloppe de côté, l’ancien assistant-coach des Metropolitans 92 et de la Chorale de Roanne a été démis de ses fonctions.

En attendant la nomination officielle d’un nouveau coach, Allan Ferraton assure l’intérim, épaulé par Maxence Collignon et Mathieu Guichard. Le trio dirigera le groupe vendredi pour la réception de La Rochelle, un match déjà crucial pour relancer la machine dans le Forez.

Julien Cortey, le grand favori

Selon nos informations, Julien Cortey, ancien entraîneur du Stade Rochelais Basket, est en pole position pour reprendre l’équipe. Le natif de Roanne, très attaché à sa région, correspond au profil recherché par la direction du SCABB : un technicien expérimenté, rigoureux et reconnu pour sa capacité à bâtir sur la durée.

Champion de Pro B en 2024 avec La Rochelle, Cortey avait été prolongé jusqu’en 2029 avant de quitter le club à l’issue de la saison 2024-2025, déçu par le blocage du projet d’infrastructure et les limites structurelles du club maritime. Sa venue marquerait un retour aux sources pour celui qui a déjà coaché dans la Loire, à Feurs, et qui a toujours revendiqué son attachement au territoire.

« L’été, quand beaucoup de personnes se dirigent vers l’océan, moi, je rentre à Roanne », rappelait-il avec humour au Progrès en décembre 2024.

La place du directeur sportif Cyrille Chapot menacée

L’arrivée probable de Julien Cortey pourrait s’accompagner d’une réorganisation plus profonde du projet. Le club travaille en effet sur la venue d’un nouveau directeur sportif, en remplacement de Cyrille Chapot, ancien adjoint aux sports et salarié d’Andrézieux-Bouthéon Loire sud basket, qui a récupéré le poste lors du lancement du SCABB. Après plusieurs saisons décevantes malgré un budget en hausse, la direction veut insuffler un nouvel élan à un projet censé viser la montée en Betclic ÉLITE à moyen terme, puis une qualification européenne.