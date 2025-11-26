Recherche
Équipe de France

La France reste 4e meilleure nation mondiale pour la FIBA, malgré l'échec à l'EuroBasket

Malgré son élimination précoce à l'EuroBasket 2025, l'équipe de France conserve sa quatrième position au classement mondial de FIBA. Sans grands bouleversements, le podium a quant à lui légèrement évolué au gré des parcours de l'été.
00h00
La France reste 4e meilleure nation mondiale pour la FIBA, malgré l’échec à l’EuroBasket

Éliminée en huitième de finale de l’EuroBasket 2025, la France reste malgré tout 4e meilleure équipe masculine mondiale pour la FIBA.

Crédit photo : Julie Dumélié

Comme il est désormais de coutume avant des échéances internationales, la FIBA a dévoilé son nouveau classement mondial des équipes masculines, quelques jours après avoir publié son power ranking européen. Le système de calcul a par ailleurs été « améliorée » par l’instance internationale, afin d’« être plus simple, mieux refléter les résultats récents et être plus gratifiant pour les équipes qui vont loin dans les compétitions », a-t-elle expliqué.

Au sommet du classement, les États-Unis conservent logiquement leur première place. L’Allemagne, forte de ses titres de championne du monde et d’Europe, a réussi à doubler la Serbie pour s’emparer de la deuxième position du ranking.

LIRE AUSSI

 

L’Allemagne double la Serbie, la France résiste

Sans grands bouleversements, le podium est donc légèrement modifié à la faveur du dernier titre européen de l’Allemagne en 2025, alors que la Serbie s’était inclinée dès les huitièmes de finale face à la surprenante Finlande, future adversaire des Bleus durant la fenêtre de qualification au Mondial 2027.

Malgré son échec cuisant à l’EuroBasket 2025, l’équipe de France parvient à maintenir sa quatrième place mondiale. Cette position reste toutefois menacée par le Canada, qui se rapproche dangereusement des Bleus au classement général grâce à ses bons derniers parcours, dont le dernier en AmeriCup 2025.

Le dernier classement mondial masculin émis par la FIBA. source : FIBA

Les bouleversements les plus spectaculaires concernent la Turquie, finaliste de l’Euro, qui a réalisé un bond impressionnant de 15 places au classement et se classe désormais douzième. L’Espagne, en revanche, chute à la septième position, payant ses récentes contre-performances. La Géorgie, bourreau de la France en huitièmes de finale de l’EuroBasket, confirme sa progression avec un gain de quatre places, intégrant le top 20 après son parcours remarqué lors de la compétition continentale.

Arthur Puybertier
France
France
FIBA
FIBA
Commentaires

chewb
Je viens de voir un article où la France est classée 5 ème nation européenne, comment peut elle être 4e mondiale ?🤔🤔🤔
matt_le_bucheron- Modifié
C'est pas le même mode de calcul. Le précèdent classement où la France est cinquième Européen est plus centré sur le dernier Euro, on a aussi la Géorgie 10 ème et l'Espagne 11 ème. Là, on a un classement Mondial, avec surement une part importante des derniers JO, on peut donc arriver à la quatrième place mondiale. Dans ces classements, une part importante revient au mode de calcul, donc une bonne performance au bon moment, peut avoir une très grosse importance. Au vu des résultats, le classement mondial me parait plus proche de la réalité que le classement européen.
