La France reste 4e meilleure nation mondiale pour la FIBA, malgré l’échec à l’EuroBasket

Comme il est désormais de coutume avant des échéances internationales, la FIBA a dévoilé son nouveau classement mondial des équipes masculines, quelques jours après avoir publié son power ranking européen. Le système de calcul a par ailleurs été « améliorée » par l’instance internationale, afin d’« être plus simple, mieux refléter les résultats récents et être plus gratifiant pour les équipes qui vont loin dans les compétitions », a-t-elle expliqué.

Au sommet du classement, les États-Unis conservent logiquement leur première place. L’Allemagne, forte de ses titres de championne du monde et d’Europe, a réussi à doubler la Serbie pour s’emparer de la deuxième position du ranking.

🚨 New FIBA World Ranking Men System in place 🆕 🗞️ Find out everything about the key changes and new system here: https://t.co/McUFGnkTVs pic.twitter.com/UpzSH3m4yl — FIBA Basketball (@FIBA) November 25, 2025

L’Allemagne double la Serbie, la France résiste

Sans grands bouleversements, le podium est donc légèrement modifié à la faveur du dernier titre européen de l’Allemagne en 2025, alors que la Serbie s’était inclinée dès les huitièmes de finale face à la surprenante Finlande, future adversaire des Bleus durant la fenêtre de qualification au Mondial 2027.

Malgré son échec cuisant à l’EuroBasket 2025, l’équipe de France parvient à maintenir sa quatrième place mondiale. Cette position reste toutefois menacée par le Canada, qui se rapproche dangereusement des Bleus au classement général grâce à ses bons derniers parcours, dont le dernier en AmeriCup 2025.

Les bouleversements les plus spectaculaires concernent la Turquie, finaliste de l’Euro, qui a réalisé un bond impressionnant de 15 places au classement et se classe désormais douzième. L’Espagne, en revanche, chute à la septième position, payant ses récentes contre-performances. La Géorgie, bourreau de la France en huitièmes de finale de l’EuroBasket, confirme sa progression avec un gain de quatre places, intégrant le top 20 après son parcours remarqué lors de la compétition continentale.