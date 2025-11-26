Recherche
ELITE 2

Bathiste Tchouaffé explose les compteurs à Antibes et efface la légende Micheal Ray Richardson des tablettes

Intenable vendredi dernier contre Rouen, Bathiste Tchouaffé a battu plusieurs records personnels et de club en cumulant 33 points et neuf tirs primés contre Rouen. Une formidable performance que l'Antibois dédie à son ami décédé la veille, Corentin Lecointe...
|
00h00
Résumé
Écouter
Bathiste Tchouaffé explose les compteurs à Antibes et efface la légende Micheal Ray Richardson des tablettes

33 points pour Bathiste Tchouaffé vendredi, ici aux côtés de son coéquipier Patrick Tapé

Crédit photo : Cécile Thomas

Quand il est arrivé en conférence de presse vendredi dernier, Bathiste Tchouaffé savait qu’il avait fait un bon match contre Rouen (88-82). Mais à ce point-là ? Pas vraiment…

« Je me suis amusé à regarder des vidéos YouTube
de Steph Curry ou Klay Thompson » 

« Ce sont les journalistes qui m’ont dit que j’avais battu mon record », retrace-t-il. « J’étais étonné ! D’habitude, je ne regarde jamais la feuille de statistiques et là, je vois neuf tirs à 3-points ! » 

Un total impressionnant pour quelqu’un qui n’avait jamais dépassé les six en carrière… Et de quoi constituer le record de la saison de LNB devant le Strasbourgeois Mike Davis Jr., qui s’était arrêté à huit tirs primés du côté de Gravelines-Dunkerque en octobre. L’an dernier, Bastien Pinault était également à neuf shoots lointains contre Roanne, avec une efficacité dingue (9/10).

Bathiste TCHOUAFFE
Bathiste TCHOUAFFE
33
PTS
5
REB
0
PDE
Logo ELITE 2
ANT
88 82
ROU

« Pour mieux me rendre compte de ma performance, je me suis amusé à regarder des vidéos sur YouTube de Steph Curry ou Klay Thompson qui mettent neuf 3-points dans un match NBA », sourit l’ancien capitaine de la génération 1998, double championne d’Europe juniors. « Là, je me suis rendu compte que c’était vraiment pas mal ! » 

Pour Corentine Lecointe…

L’arrière d’Antibes a d’autant plus de mérite qu’il n’a pas abordé sa rencontre dans les meilleures conditions, perturbé par le décès soudain de Corentin Lecointe à 28 ans, membre de l’équipe Prénationale de Rueil. Ancien joueur de NM2 à Pornic, il avait été son coéquipier en sélection de jeunes.

 

« Ça m’a fait cogiter, ça m’a fait bizarre, je me suis endormi à 3-4h du matin. Puis à l’échauffement, je n’avais pas de bonnes sensations, il faisait froid à Antibes pour une fois, même dans la salle… Puis après, je suis entré dans mon match, en étant très libéré. J’ai mis un, deux, trois tirs et de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans une espèce de zone, surtout en deuxième mi-temps. Bizarrement, j’étais très bien. Personne ne pouvait rentrer dans ma bulle. Quand je mettais un 3-points, je n’avais pas de réaction. J’étais très stable émotionnellement. »

Une pluie de records

De quoi lui permettre de faire tomber plusieurs records personnels : son nombre de tirs à 3-points donc, mais aussi sa marque offensive de référence (33 points, contre 32 en novembre 2021, avec Boulazac) et d’égaler sa meilleure évaluation en carrière (32).

« À titre personnel, ça me fait vraiment plaisir car ça fait deux saisons que je n’étais pas dans mes standards ! Au-delà de ça, ce qui m’a plu est le volume de shoots. Récemment, j’avais fait un match à 2/11 de loin en finissant à 14 points (à Challans le 31 octobre, ndlr). Là, je fais 9/14 et j’en mets 33… Cette performance-là est aussi pour Corentin ! » 

Bathiste Tchouaffé était dans la zone vendredi dernier (photo : Miko Missana)

Et pour couronner la soirée unique de Bathiste Tchouaffé, l’ancien Nanterrien a appris ce mercredi matin qu’il s’était offert un record encore plus honorifique : le nombre de tirs à 3-points réussi par un Antibois sur un seul match. Pas une mince affaire quand on voit qu’il efface des tablettes la légende Michael Ray Richardson, récemment décédée, mais aussi Miloud Doubal et Tony White, tous montés à huit shoots lointains sous les couleurs de l’OAJLP. « C’est cool, surtout dans un club historique avec autant de grands joueurs qui ont marqué l’histoire du championnat », apprécie-t-il.

Antibes
Antibes
ELITE 2
ELITE 2
Commentaires

sagesse
Content pour lui, c’est un joueur qui mérite !!! Après ce n’est qu’en Élite 2, ne vous emballez pas non plus, même si je vous l’accorde, il faut les mettre et pour ça bravo 👍👍👍👍
Répondre
(1) J'aime
tulio
Bravo Bathiste. Il n'y a pas à nuancer sa performance : enfiler 33 pions même en Elite 2, c'est remarquable. Une grosse pensée à ce jeune décédé et à ses proches. Quel malheur. Le basket est plus que secondaire.
Répondre
(0) J'aime
