Betclic Élite

Légende d’Antibes, héros du titre de 1995, Micheal Ray Richardson est décédé

Triste journée... Après Francis Jordane, nous apprenons ce mardi le décès de Micheal Ray Richardson, emporté à l'âge de 70 ans par un cancer. Passé des étoiles aux tréfonds de la NBA, l'ancien All-Star a notamment offert le titre de 1995 à Antibes sur un shoot iconique.
00h00
Légende d'Antibes, héros du titre de 1995, Micheal Ray Richardson est décédé

Micheal Ray Richardson, icône d’Antibes

Crédit photo : Antibes Sharks

Il restera comme “celui qui a donné le titre à Antibes” sur un tir à 3-points incroyable, pour George Eddy qui commentait le match en direct à l’époque. Quatre fois All-Star NBA avant d’en être banni, Micheal Ray Richardson est décédé ce mardi à l’âge de 70 ans à Lawton, dans l’Oklahoma, des suites d’un cancer de la prostate fulgurant, informe ESPN.

Arrivé dans la Grosse Pomme en 1978 en tant que 4e choix de la draft, Richardson était promis à un grand avenir. Il a d’ailleurs été choisi par les Knicks deux places avant Larry Bird, qui part lui à Boston. Ses débuts à New York ont confirmé les attentes : dès sa saison sophomore en 1980, il termine meilleur passeur et meilleur intercepteur de la Ligue, ce qui lui avait valu une première sélection au All-Star Game. Trois autres capes avaient suivi (1981, 1982 et 1985) avant que son ascension ne soit stoppée en pleine course.

En 1986, Richardson est banni à vie de la NBA par le commissionner de l’époque David Stern, pour avoir violé les règles anti-drogue par trois fois. Réintégré, il est de nouveau contrôlé positif – à la cocaïne – à deux reprises en 1991. Il fait alors le choix de rejoindre l’Europe, où il a évolué pendant près d’une quinzaine d’années. Son nom restera à jamais gravé dans le coeur des Antibois, pour avoir offert le titre 1995 à l’OAJLP sur un shoot au-dessus de Frédéric Fauthoux. Le tout alors qu’il en était à 2/17 avant…

Richardson, maladroit au possible mais décisif lors du Match 4 de la finale

Dans un documentaire disponible sur la chaîne YouTube de la LNB, son entraîneur à Antibes Jacques Monclar dévoilait les coulisses de ce tir décisif pour la gagne. « Micheal était dans un état de nerf pas possible, il postillonnait partout. Il était arrivé au temps mort en gueulant. Je lui ai dit : ‘Mike non ! Ferme-là ! S’il y a besoin d’un dernier shoot, il est pour toi’. Mais je lui dis dans une douce inconscience, je ne savais pas qu’il était à 2/17. Je sais qu’il n’est pas adroit, mais pas tant. Je voulais juste qu’il se calme car les Palois attendaient davantage David [Rivers, ndlr.] ou Stéphane [Ostrowski, ndlr.]. Il allait avoir la place, et la preuve : ils mettent Freddy Fauthoux sur lui, qui le colle mais il est court”.

Le coach retient de ce sacre « Une équipe fantastique, qui s’est vraiment mise en place quand Micheal Ray est arrivé ». S’il garde l’image d’un garçon « complètement fou, qui a mis les doigts dans la prise ; on était obligé de le mettre tout seul en chambre », l’entraîneur de l’année 1995 reste marqué par le passage de l’Américain qui a sublimé son collectif. « C’est l’équipe que je garde le plus dans mon cœur », avoue-t-il.

Quelques années plus tard, à 43 ans, Richardson remporta la Coupe de France 1998 avec Cholet Basket, où il était arrivé en tant que Skeeter Henry, victime d’un accident de la route. Avec 12 points de moyenne par match, le quadragénaire montre de très bons restes qui ont largement aidé CB à remporter la Coupe de France, mais aussi à bien figurer en championnat, où l’aventure s’arrête en demi-finale face à… Pau. Comme un symbole.

Micheal Ray Richardson, n°12, vainqueur de la Coupe de France 1998 avec Cholet Basket à 43 ans ! (photo : CB)

Alors qu’on le pensait définitivement reparti en Italie, où il avait débuté sa carrière européenne, Richardson était revenu sauver Antibes de la descente à l’âge de 46 ans (!) en 2001. Il y rejoue 5 matchs, pour 10 points et 5 rebonds de moyenne. Il raccrochera les baskets une saison plus tard, à l’issue de quelques matchs en NM2 avec Golfe-Juan. Personnalité unique au parcours qui l’est tout autant, Micheal Ray Richardson laisse un vide chez les fans du monde entier, qui garderont toutefois en mémoire son nom à tout jamais.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Commentaires

cyril68
L'un des plus gros CV jamais vus en France. Enorme joueur, leader d'une fabuleuse équipe d'Antibes. un jour très triste. Si vous pouviez juste corriger: le tir était à deux, pas à trois points.
sagesse
Grande tristesse !!! RIP!!!! Une pensée à sa famille !! Et c’était une légende de l’OAJLP Antibes et non des Sharks !!!
