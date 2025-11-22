Recherche
Coupe du Monde masculine

La France classée 5e meilleure nation européenne par la FIBA !

Dans son power ranking d'avant-qualifications pour la Coupe du Monde 2027, la FIBA a placé l'équipe de France en 5e position européenne, malgré un été difficile à l'EuroBasket 2025.
|
00h00
Résumé
Écouter
La France classée 5e meilleure nation européenne par la FIBA !

L’équipe de France est placée 5e par la FIBA dans le power ranking des qualifications au Mondial 2027.

Crédit photo : FIBA

Comme il est de coutume avant chaque échéance internationales la FIBA a délivré son power ranking des nations européennes en vue des qualifications pour la Coupe du Monde 2027. Avec des effectifs remodelés par les absences des joueurs NBA et de certains d’EuroLeague, la Fédération internationale a respecté les résultats du dernier EuroBasket, en plaçant le podium de l’Euro en tête. La France, elle, n’arrive qu’en cinquième position.

LIRE AUSSI
Alors que l'équipe de France démarrera sa campagne de qualifications pour la Coupe du Monde 2027 par deux matchs contre la Belgique et la Finlande fin novembre, le sélectionneur Frédéric Fauthoux a dévoilé sa liste de 14 joueurs. Où l'on ne retrouve aucun survivant de l'EuroBasket !
Quatre nouveaux, deux joueurs EuroLeague et le grand retour de Labeyrie en équipe de France ! – BeBasket
Rédaction

Un calendrier relevé pour débuter les qualifications

Les Bleus entameront leur campagne de qualification par un double défi : ils affronteront d’abord la Belgique de Julien Mahé le 28 novembre à Rouen, avant de se déplacer en Finlande le 1er décembre. La FIBA s’est servie de ce calendrier relevé pour justifier la 5e place française dans son classement.

LIRE AUSSI
Fraîchement nommé à la tête de la sélection belge, Julien Mahé a dévoilé sa liste de 14 noms pour le début des qualifications au Mondial.
Julien Mahé dévoile sa première sélection belge, future adversaire des Bleus – BeBasket
Rédaction

« La France affrontera un adversaire bien connu [la Belgique, ndlr.] vendredi, puis s’envolera pour la Finlande ; la situation n’est donc pas exactement la même qu’avec l’Allemagne, la Turquie ou la Grèce, où l’on serait surpris par autre chose qu’un score de 2-0. Mais malgré tout, un début de qualifications à 2-0 serait un message fort prouvant que tout va bien après un été catastrophique à l’EuroBasket 2025. »

La rivalité entre les deux nations voisines retient visiblement l’attention de l’instance internationale, et promet un spectacle de qualité pour lancer ces qualifications. Et ce, même si la Belgique n’occupe que la 25e place du classement FIBA. La Finlande, adversaire des Bleus lors de la deuxième journée, se classe 7e de ce ranking, soit seulement deux rangs derrière la France. Un écart qui témoigne de l’équilibre attendu lors de cette confrontation.

LIRE AUSSI
Julien Mahé, actuel coach de Nanterre 92, devient le nouveau sélectionneur de la Belgique. L’ancien technicien de Saint-Quentin débutera son mandat le 28 novembre à Rouen contre l’équipe de France.
Julien Mahé nommé sélectionneur de la Belgique à trois semaines de son premier match contre… la France – BeBasket
Rédaction

L’Allemagne et la Turquie en tête du classement

Sans surprise donc, l’Allemagne trône au sommet de ce power ranking, forte de son titre de championne du monde en titre et de sa récente victoire à l’EuroBasket 2025. La Turquie, finaliste malheureuse de ce même EuroBasket, occupe la 2e place, suivie de la Grèce sur la 3e marche du podium.

Le format des qualifications s’étendra sur plusieurs fenêtres internationales, avec 32 équipes réparties en huit groupes. Seules les trois premières de chaque groupe accéderont au second tour, où elles croiseront avec les trois meilleures équipes d’un autre groupe. La France, placée dans le groupe G avec la Finlande, la Hongrie et la Belgique donc, croisera en cas de qualification avec le groupe H de la Slovénie, Tchéquie, Suède et Estonie.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
al_viin
Logique au vu de nos dernières campagnes.
Répondre
(0) J'aime
matt_le_bucheron
La Géorgie 10 ème et l'Espagne 11 ème ???
Répondre
(0) J'aime
zonepress
La vraie info, c'est qu'il y a des mecs qui sont payés à la foba pour faire ça ...
Répondre
(0) J'aime
