La France classée 5e meilleure nation européenne par la FIBA !

Comme il est de coutume avant chaque échéance internationales la FIBA a délivré son power ranking des nations européennes en vue des qualifications pour la Coupe du Monde 2027. Avec des effectifs remodelés par les absences des joueurs NBA et de certains d’EuroLeague, la Fédération internationale a respecté les résultats du dernier EuroBasket, en plaçant le podium de l’Euro en tête. La France, elle, n’arrive qu’en cinquième position.

How are we feeling about this? 🤔🔋 Vol. 1 of the SMART Power Rankings is out!#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/Pwt9EQbOgg — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 21, 2025

Un calendrier relevé pour débuter les qualifications

Les Bleus entameront leur campagne de qualification par un double défi : ils affronteront d’abord la Belgique de Julien Mahé le 28 novembre à Rouen, avant de se déplacer en Finlande le 1er décembre. La FIBA s’est servie de ce calendrier relevé pour justifier la 5e place française dans son classement.

« La France affrontera un adversaire bien connu [la Belgique, ndlr.] vendredi, puis s’envolera pour la Finlande ; la situation n’est donc pas exactement la même qu’avec l’Allemagne, la Turquie ou la Grèce, où l’on serait surpris par autre chose qu’un score de 2-0. Mais malgré tout, un début de qualifications à 2-0 serait un message fort prouvant que tout va bien après un été catastrophique à l’EuroBasket 2025. »

La rivalité entre les deux nations voisines retient visiblement l’attention de l’instance internationale, et promet un spectacle de qualité pour lancer ces qualifications. Et ce, même si la Belgique n’occupe que la 25e place du classement FIBA. La Finlande, adversaire des Bleus lors de la deuxième journée, se classe 7e de ce ranking, soit seulement deux rangs derrière la France. Un écart qui témoigne de l’équilibre attendu lors de cette confrontation.

L’Allemagne et la Turquie en tête du classement

Sans surprise donc, l’Allemagne trône au sommet de ce power ranking, forte de son titre de championne du monde en titre et de sa récente victoire à l’EuroBasket 2025. La Turquie, finaliste malheureuse de ce même EuroBasket, occupe la 2e place, suivie de la Grèce sur la 3e marche du podium.

Le format des qualifications s’étendra sur plusieurs fenêtres internationales, avec 32 équipes réparties en huit groupes. Seules les trois premières de chaque groupe accéderont au second tour, où elles croiseront avec les trois meilleures équipes d’un autre groupe. La France, placée dans le groupe G avec la Finlande, la Hongrie et la Belgique donc, croisera en cas de qualification avec le groupe H de la Slovénie, Tchéquie, Suède et Estonie.