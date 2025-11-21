Julien Mahé dévoile sa première sélection belge, future adversaire des Bleus

À une semaine de son premier match à la tête de la sélection belge, Julien Mahé a dévoilé sa première liste de 14 noms convoqués en vue des qualifications au Mondial 2027. Comme un symbole, l’entraîneur de Nanterre dirigera les Belgian Lions pour la première fois contre… l’équipe de France, à Rouen le vendredi 28 novembre.

La plupart des noms résonnant le plus en France marquent la liste des Lions par leur absence. Ainsi, le Parisien Ismaël Bako ou encore le Limougeaud Mamadou Guisse n’ont pas été appelés. Il en est de même pour Manu Lecomte, le meneur étant forfait sur blessure. L’entraîneur français a néanmoins fait appel à l’un de ses anciens joueurs à Saint-Quentin : Loic Schwartz. L’éphémère Gravelinois Andy Van Vliet figure également dans la liste.

Pour espérer décrocher son billet pour le Mondial 2027, la Belgique doit figurer parmi les trois premiers du groupe G composé de la France, de la Finlande, de la Hongrie et de la Belgique donc. Les trois premières équipes se qualifient ensuite pour un deuxième tour, où elles rejoindront les meilleures du groupe H.

Pour l’assister dans cette longue route vers le Mondial, Julien Mahé peut d’ailleurs compter sur un ancien meneur du Championnat de France en tant qu’assistant : Lionel Bosco, qui forme une paire avec Fred Wilmot.

La présélection des 14 Belgian Lions :

Onyeka Joe Agu (Basket Brussels), Bram Bogaerts (Kortrijk Spurs), Jonas Delalieux (Hubo Limburg United), Niels De Ridder (Windrose Giants Antwerp), Archange Izaw Bolavie (Baxi Manresa), Siebe Ledegen (Okapi Aalst), Vincent Kesteloot (Windrose Giants Antwerp), Joppe Mennes (BC Oostende), Niels Van den Eynde (Okapi Aalst), Retin Obasohan (Baxi Manresa), Loïc Schwartz (Saint-Quentin), Stephan Swenson Dibongue (Sporting Lisbonne), Kevin Tumba (Windrose Giants Antwerp), Andy Van Vliet (Rostock Seawolves).