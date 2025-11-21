Recherche
Équipes nationales

Julien Mahé dévoile sa première sélection belge, future adversaire des Bleus

Fraîchement nommé à la tête de la sélection belge, Julien Mahé a dévoilé sa première liste de 14 noms pour le début des qualifications au Mondial 2027, qui débuteront par un choc face à la France le 28 novembre. Avec les Belgian Lions, il retrouvera notamment son ancien joueur à Saint-Quentin : Loïc Schwartz.
00h00
Julien Mahé dévoile sa première sélection belge, future adversaire des Bleus

Julien Mahé dirigera la sélection belge pour la première fois face à la France vendredi 28 novembre.

Crédit photo : Julie Dumélié

À une semaine de son premier match à la tête de la sélection belge, Julien Mahé a dévoilé sa première liste de 14 noms convoqués en vue des qualifications au Mondial 2027. Comme un symbole, l’entraîneur de Nanterre dirigera les Belgian Lions pour la première fois contre… l’équipe de France, à Rouen le vendredi 28 novembre.

Rédaction

La plupart des noms résonnant le plus en France marquent la liste des Lions par leur absence. Ainsi, le Parisien Ismaël Bako ou encore le Limougeaud Mamadou Guisse n’ont pas été appelés. Il en est de même pour Manu Lecomte, le meneur étant forfait sur blessure. L’entraîneur français a néanmoins fait appel à l’un de ses anciens joueurs à Saint-Quentin : Loic Schwartz. L’éphémère Gravelinois Andy Van Vliet figure également dans la liste.

Pour espérer décrocher son billet pour le Mondial 2027, la Belgique doit figurer parmi les trois premiers du groupe G composé de la France, de la Finlande, de la Hongrie et de la Belgique donc. Les trois premières équipes se qualifient ensuite pour un deuxième tour, où elles rejoindront les meilleures du groupe H.

Pour l’assister dans cette longue route vers le Mondial, Julien Mahé peut d’ailleurs compter sur un ancien meneur du Championnat de France en tant qu’assistant : Lionel Bosco, qui forme une paire avec Fred Wilmot.

La présélection des 14 Belgian Lions :

Onyeka Joe Agu (Basket Brussels), Bram Bogaerts (Kortrijk Spurs), Jonas Delalieux (Hubo Limburg United), Niels De Ridder (Windrose Giants Antwerp), Archange Izaw Bolavie (Baxi Manresa), Siebe Ledegen (Okapi Aalst), Vincent Kesteloot (Windrose Giants Antwerp), Joppe Mennes (BC Oostende), Niels Van den Eynde (Okapi Aalst), Retin Obasohan (Baxi Manresa), Loïc Schwartz (Saint-Quentin), Stephan Swenson Dibongue (Sporting Lisbonne), Kevin Tumba (Windrose Giants Antwerp), Andy Van Vliet (Rostock Seawolves).

frenchpaul1988
Saint-Quentin puis Nanterre ont étonné leur monde en Betclic Élite ces dernières années, gare aux mauvaises surprises contre la Belgique (surtout quand on voit la mentalité de FF qui banalise une défaite qui ne devrait jamais avoir lieu - je pense au match contre la Georgie à l'Euro).
