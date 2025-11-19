Un ancien meneur de la JL Bourg pour seconder Julien Mahé à la tête de la Belgique

Alors qu’il étrennera son costume de sélectionneur de la Belgique dans deux semaines face à… l’équipe de France, Julien Mahé a constitué son staff.

L’entraîneur de Nanterre 92 s’est entouré de deux têtes bien connues des Lions : Fred Wilmot, actuel adjoint à Charleroi, ancien assistant de Dario Gjergja entre 2018 et 2022, et Lionel Bosco.

Lionel Bosco, ce nom évoquera peut-être quelque chose aux vieux suiveurs du basket français. Ou plus reverront-ils son visage, flanqué dans les basques de Tony Parker, chien de garde attitré de la star tricolore lors du barrage de qualifications pour l’EuroBasket 2009.

« Une fierté qu’un coach comme Julien Mahé puisse me choisir »

Loin d’être ridicule face à TP à l’époque, Lionel Bosco avait eu un premier avant-goût du basket français deux ans auparavant. Embauché par la JL Bourg en tant que remplaçant médical de Willy Gallas en 2007/08, il avait connu sa seule expérience à l’étranger en Bresse et avait assuré une pige de qualité sur 8 matchs de Pro B. Avec la conviction profonde, chez nombre de supporters de la Jeu, que le club serait immédiatement remonté en Pro A si le Belge était resté sur l’intégralité de la saison.

Devenu coach depuis sa retraite en 2018, l’ancien international (2007/16) a dirigé Liège pendant deux ans. Depuis 2023, il officie à Bonn (Allemagne), en tant qu’assistant-coach.

Welcome (back) Fred and Lionel. We are delighted to announce our two new assistant coaches for the Belgian Lions! All the information: https://t.co/tTrReFROVQ#basketballbelgium #crelansport #omdathetkan #belgianlions pic.twitter.com/tIOen7agzz — Belgian Lions (@belgianlions) November 12, 2025

« J’ai eu l’occasion d’avoir un entretien avec Julien Mahé et cela a bien matché », raconte Lionel Bosco à nos cousins de BeBasket Belgique. « Nous avons parlé de notre vision, de comment on voyait les choses, de ce que je pouvais apporter à l’équipe. C’est une fierté d’intégrer ce staff et qu’un coach comme Julien Mahé puisse me choisir. Preuve que le travail paye, malgré tout. »