Un ancien meneur de la JL Bourg pour seconder Julien Mahé à la tête de la Belgique
Ancien meneur des Lions, Lionel Bosco s’est reconverti dans le coaching
Alors qu’il étrennera son costume de sélectionneur de la Belgique dans deux semaines face à… l’équipe de France, Julien Mahé a constitué son staff.
L’entraîneur de Nanterre 92 s’est entouré de deux têtes bien connues des Lions : Fred Wilmot, actuel adjoint à Charleroi, ancien assistant de Dario Gjergja entre 2018 et 2022, et Lionel Bosco.
Lionel Bosco, ce nom évoquera peut-être quelque chose aux vieux suiveurs du basket français. Ou plus reverront-ils son visage, flanqué dans les basques de Tony Parker, chien de garde attitré de la star tricolore lors du barrage de qualifications pour l’EuroBasket 2009.
« Une fierté qu’un coach comme Julien Mahé puisse me choisir »
Loin d’être ridicule face à TP à l’époque, Lionel Bosco avait eu un premier avant-goût du basket français deux ans auparavant. Embauché par la JL Bourg en tant que remplaçant médical de Willy Gallas en 2007/08, il avait connu sa seule expérience à l’étranger en Bresse et avait assuré une pige de qualité sur 8 matchs de Pro B. Avec la conviction profonde, chez nombre de supporters de la Jeu, que le club serait immédiatement remonté en Pro A si le Belge était resté sur l’intégralité de la saison.
Devenu coach depuis sa retraite en 2018, l’ancien international (2007/16) a dirigé Liège pendant deux ans. Depuis 2023, il officie à Bonn (Allemagne), en tant qu’assistant-coach.
Welcome (back) Fred and Lionel. We are delighted to announce our two new assistant coaches for the Belgian Lions!
All the information: https://t.co/tTrReFROVQ#basketballbelgium #crelansport #omdathetkan #belgianlions pic.twitter.com/tIOen7agzz
— Belgian Lions (@belgianlions) November 12, 2025
« J’ai eu l’occasion d’avoir un entretien avec Julien Mahé et cela a bien matché », raconte Lionel Bosco à nos cousins de BeBasket Belgique. « Nous avons parlé de notre vision, de comment on voyait les choses, de ce que je pouvais apporter à l’équipe. C’est une fierté d’intégrer ce staff et qu’un coach comme Julien Mahé puisse me choisir. Preuve que le travail paye, malgré tout. »
Commentaires