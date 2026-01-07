Sur un stepback de Nadir Hifi, Paris bat un concurrent direct et prend une longueur d’avance sur le groupe du fond

Paris n’avait pas remporté le moindre match à l’extérieur depuis le 15 novembre. En EuroLeague, cette série durait depuis le… 24 octobre. Celle-ci prend désormais fin en ce début d’année 2026. En déplacement à Istanbul chez l’Anadolu Efes, un autre club membre du groupe de 6 qui ferme la marche du classement, les Parisiens ont glané une victoire précieuse. Une qui permet de mieux démarrer l’année qu’elle n’a fini, et va faire du bien au moral.

Le match n’a pas été parfait, brouillon, avec beaucoup de turnovers (34 au total) et de tirs ratés des deux côtés. Paris a été pris dans un faux-rythme qui ne convenait pas forcément à son jeu. Le money-time, lors duquel aucun point n’a été marqué pendant plus de trois minutes, en est la meilleure illustration. Il a fallu un nouveau step-back à 3-points à une minute du terme d’un Nadir Hifi MVP (27 points à 8/16 aux tirs) pour débloquer la situation (77-82), et permettre à Paris de l’emporter. « J’essaye d’aider mon équipe du mieux que je peux, mais je n’étais pas tout seul ce soir » a-t-il reconnu après le match auprès de l’EuroLeague TV.

Développement à venir…

« C’est une victoire très importante pour nous, il y avait beaucoup de choses en jeu. Le résutat est une conséquence de la discipline, et de la force mentale de mes joueurs. Ça nous est arrivé beaucoup de fois cette saison de gâcher une avance. Là on était partis pour faire pareil dans le dernier quart-temps. Mais c’est super qu’ils aient réussi à rebondir comme ça, ils ont fait un super job, je suis fier d’eux… C’est une victoire collective. C’est notre but de monter un projet collectif où tout le monde participe. Le système est nouveau, tout est nouveau, donc ça prend du temps. Mais la volonté de jouer ensemble a toujours été là. Parfois, avec le stress et la pression, ça manquait un peu. Mais ça fait partie du processus. Maintenant on va accélérer ce processus, ce match était une étape importante pour ça. » Francesco Tabellini après la rencontre