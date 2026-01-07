Recherche
EuroLeague

Sur un stepback de Nadir Hifi, Paris bat un concurrent direct et prend une longueur d’avance sur le groupe du fond

EuroLeague - Première victoire depuis deux mois et demi à l'extérieur en EuroLeague pour Paris, qui est allé battre l'Anadolu Efes (79-84), l'une des six équipes qui étaient à égalité de bilan en fond de classement.
|
00h00
Résumé
Écouter
Sur un stepback de Nadir Hifi, Paris bat un concurrent direct et prend une longueur d’avance sur le groupe du fond

Un stepback salvateur du meilleur scoreur de l’EuroLeague

Crédit photo : @ Cécile Thomas

Paris n’avait pas remporté le moindre match à l’extérieur depuis le 15 novembre. En EuroLeague, cette série durait depuis le… 24 octobre. Celle-ci prend désormais fin en ce début d’année 2026. En déplacement à Istanbul chez l’Anadolu Efes, un autre club membre du groupe de 6 qui ferme la marche du classement, les Parisiens ont glané une victoire précieuse. Une qui permet de mieux démarrer l’année qu’elle n’a fini, et va faire du bien au moral.

– Journée 20

Le match n’a pas été parfait, brouillon, avec beaucoup de turnovers (34 au total) et de tirs ratés des deux côtés. Paris a été pris dans un faux-rythme qui ne convenait pas forcément à son jeu. Le money-time, lors duquel aucun point n’a été marqué pendant plus de trois minutes, en est la meilleure illustration. Il a fallu un nouveau step-back à 3-points à une minute du terme d’un Nadir Hifi MVP (27 points à 8/16 aux tirs) pour débloquer la situation (77-82), et permettre à Paris de l’emporter. « J’essaye d’aider mon équipe du mieux que je peux, mais je n’étais pas tout seul ce soir » a-t-il reconnu après le match auprès de l’EuroLeague TV.

Développement à venir…

Nadir HIFI
Nadir HIFI
27
PTS
3
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
EFE
79 84
PAR

« C’est une victoire très importante pour nous, il y avait beaucoup de choses en jeu. Le résutat est une conséquence de la discipline, et de la force mentale de mes joueurs. Ça nous est arrivé beaucoup de fois cette saison de gâcher une avance. Là on était partis pour faire pareil dans le dernier quart-temps. Mais c’est super qu’ils aient réussi à rebondir comme ça, ils ont fait un super job, je suis fier d’eux…

C’est une victoire collective. C’est notre but de monter un projet collectif où tout le monde participe. Le système est nouveau, tout est nouveau, donc ça prend du temps. Mais la volonté de jouer ensemble a toujours été là. Parfois, avec le stress et la pression, ça manquait un peu. Mais ça fait partie du processus. Maintenant on va accélérer ce processus, ce match était une étape importante pour ça. »

Francesco Tabellini après la rencontre

flavor_flav
un festival de Nadir! l'Euroleague est devenue trop petite pour lui,. Prochaine destination la NBA?
Répondre
(0) J'aime
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
