[Vidéo] Le sniper Andreas Obst signe la deuxième meilleure perf de la saison en EuroLeague
Aucun défenseur n’a pu faire quoi que ce soit contre Obst
En plus de Paris et de l’Anadolu Efes, deux autres équipes du groupe de fond de classement s’affrontaient ce soir en EuroLeague : Bayern et Baskonia. Un affrontement crucial pour arriver à distancer un concurrent direct. Et contrairement aux Parisiens, ce sont ici les hôtes qui l’ont emporté. Le Bayern a en effet dominé Baskonia 96-89. Les Basques ne pouvaient pas compter sur le deuxième meilleur marqueur de la compétition, Timothé Luwawu-Cabarrot, malade ce soir. La tâche est forcément tout de suite devenue plus ardue. Surtout quand un autre homme a pris feu en face : Andreas Obst.
Comme tous les shooteurs, l’international allemand est connu pour être capable de coups de chaud à 3-points. Mais jamais il n’y était arrivé à ce niveau-là. Son précédent record en championnat était de 34 points en EuroLeague, lorsqu’il avait marqué 11 tirs à 3-points en 2024. C’est toujours le record du nombre de tirs primés dans un match d’EuroLeague. Cette fois, il a été moins prolifique derrière la ligne, mais d’avantage à l’intérieur. Sa ligne statistique est énorme : 37 points à 13/18 aux tirs (dont 7/11 à 3-points), 3 rebonds et 2 passes décisives en seulement 29 minutes, pour 38 d’évaluation.
Même le coach adverse Paolo Galbiati s’est avoué vaincu au micro de l’EuroLeague TV : « Quelles sont les raisons de notre défaite ? Andi Obst. C’est la seule raison. Bien sûr il nous manquait des joueurs qui peuvent faire des différences face à une défense qui switch, mais bon. Félicitations eux, je pense que c’était un joli match à regarder. Malheureusement pour nous, ils avaient Obst avec eux. »
CAREER-HIGH TYPE OF NIGHT FOR @Fruit_96! 🚨@FCBBasketball
2/2 pic.twitter.com/NWXSGPWW46
— EuroLeague (@EuroLeague) January 7, 2026
