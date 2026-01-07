Recherche
EuroLeague

[Vidéo] Le sniper Andreas Obst signe la deuxième meilleure perf de la saison en EuroLeague

EuroLeague - Déjà détenteur du record historique de 3-points dans un match, Andreas Obst a de nouveau pris feu. L'international allemand a marqué 37 points dans la victoire du Bayern contre Baskonia (96-89), signant la deuxième meilleure performance de la saison, derrière les 43 de Kevin Punter.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] Le sniper Andreas Obst signe la deuxième meilleure perf de la saison en EuroLeague

Aucun défenseur n’a pu faire quoi que ce soit contre Obst

Crédit photo : EuroLeague

En plus de Paris et de l’Anadolu Efes, deux autres équipes du groupe de fond de classement s’affrontaient ce soir en EuroLeague : Bayern et Baskonia. Un affrontement crucial pour arriver à distancer un concurrent direct. Et contrairement aux Parisiens, ce sont ici les hôtes qui l’ont emporté. Le Bayern a en effet dominé Baskonia 96-89. Les Basques ne pouvaient pas compter sur le deuxième meilleur marqueur de la compétition, Timothé Luwawu-Cabarrot, malade ce soir. La tâche est forcément tout de suite devenue plus ardue. Surtout quand un autre homme a pris feu en face : Andreas Obst.

Comme tous les shooteurs, l’international allemand est connu pour être capable de coups de chaud à 3-points. Mais jamais il n’y était arrivé à ce niveau-là. Son précédent record en championnat était de 34 points en EuroLeague, lorsqu’il avait marqué 11 tirs à 3-points en 2024. C’est toujours le record du nombre de tirs primés dans un match d’EuroLeague. Cette fois, il a été moins prolifique derrière la ligne, mais d’avantage à l’intérieur. Sa ligne statistique est énorme : 37 points à 13/18 aux tirs (dont 7/11 à 3-points), 3 rebonds et 2 passes décisives en seulement 29 minutes, pour 38 d’évaluation.

Même le coach adverse Paolo Galbiati s’est avoué vaincu au micro de l’EuroLeague TV : « Quelles sont les raisons de notre défaite ? Andi Obst. C’est la seule raison. Bien sûr il nous manquait des joueurs qui peuvent faire des différences face à une défense qui switch, mais bon. Félicitations eux, je pense que c’était un joli match à regarder. Malheureusement pour nous, ils avaient Obst avec eux. »

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
