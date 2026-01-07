Déjà un deuxième trophée en Italie pour Marième Badiane
Marième Badiane et ses coéquipières de Schio remportent la Coupe d’Italie
Club le plus titré de l’histoire de la Coupe d’Italie, et de loin, Schio a encore plus creusé l’écart en tête du palmarès en remportant mardi sa 17e Coppa, la sixième d’affilée, une série qui surpasse à elle seule les cinq trophées de son poursuivant, Côme.
Un an après Janelle Salaün, Marième Badiane est donc devenue la nouvelle Française à soulever la Coupe d’Italie. Éloignée des parquets depuis le 3 décembre, la Brestoise est montée en puissance tout au long des trois matchs qui ont jalonné la conquête de Schio : 8 points en quart face à Roseto (96-57), 3 en demi contre Sassari puis 15 unités lors d’une finale accrochée à Tortone (79-70), face à l’hôte du Final Eight, dont la star Cecilia Zandalasini a été nommée MVP.
Déjà titrée lors de la Supercoupe d’Italie fin septembre, l’internationale française a donc remporté son deuxième trophée transalpin. Et le neuvième de sa carrière en club. Idéal avant de venir défier Bourges en EuroLeague la semaine prochaine.
Le palmarès de Marième Badiane :
- Championne de France 2019
- Match des Championnes 2019
- Championne d’Europe 2024
- Coupe de Turquie 2024
- Championne de Turquie 2024
- Supercoupe d’Europe 2024
- Supercoupe de Turquie 2024
- Supercoupe d’Italie 2025
- Coupe d’Italie 2026
Commentaires