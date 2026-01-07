Déjà un deuxième trophée en Italie pour Marième Badiane

Club le plus titré de l’histoire de la Coupe d’Italie, et de loin, Schio a encore plus creusé l’écart en tête du palmarès en remportant mardi sa 17e Coppa, la sixième d’affilée, une série qui surpasse à elle seule les cinq trophées de son poursuivant, Côme.

Un an après Janelle Salaün, Marième Badiane est donc devenue la nouvelle Française à soulever la Coupe d’Italie. Éloignée des parquets depuis le 3 décembre, la Brestoise est montée en puissance tout au long des trois matchs qui ont jalonné la conquête de Schio : 8 points en quart face à Roseto (96-57), 3 en demi contre Sassari puis 15 unités lors d’une finale accrochée à Tortone (79-70), face à l’hôte du Final Eight, dont la star Cecilia Zandalasini a été nommée MVP.

Déjà titrée lors de la Supercoupe d’Italie fin septembre, l’internationale française a donc remporté son deuxième trophée transalpin. Et le neuvième de sa carrière en club. Idéal avant de venir défier Bourges en EuroLeague la semaine prochaine.

Le palmarès de Marième Badiane :