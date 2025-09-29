Marième Badiane débute fort : une Supercoupe d’Italie dès son premier match avec Schio

Arrivée cet été à Schio, Marième Badiane (1,90 m, 30 ans) n’a pas tardé à ajouter une ligne à son palmarès. L’intérieure française a participé à la victoire de son nouveau club en Supercoppa Italiana face à Reyer Venise (68-56), inscrivant 6 points dans une finale où Astou Ndour-Fall, Giorgia Sottana et surtout Raquel Carrera Conde (MVP avec 21 points) ont guidé les siennes.

Schio apre la stagione con un nuovo trofeo 🏆 Nell’ormai classica sfida con la reyer Venezia, il Famila si è imposto 68 a 56 e ottiene la vittoria della supercoppa – congratulazioni! 🙌#Italbasket x @legabasketfem pic.twitter.com/wksrQrsnT8 — Italbasket (@Italbasket) September 28, 2025

Schio renverse Venise après la pause

Le match avait pourtant mal commencé pour Schio, mené de 8 points à la mi-temps (29-37). Mais au retour des vestiaires, la défense de Schio a complètement verrouillé l’attaque vénitienne, infligeant un 22-0 décisif au troisième quart-temps. Portées par l’adresse de Kim Mestdagh et l’expérience de l’ex-Lattoise Giorgia Sottana, les joueuses de Miguel Méndez n’ont plus jamais lâché l’avantage.

Un 14e trophée pour le club, une première pour Badiane

Avec ce succès, le Famila Schio soulève la Supercoppa Italiana pour la 14e fois de son histoire, la première depuis 2022. Pour Marième Badiane, transfuge du Fenerbahçe Istanbul, il s’agit d’un premier titre sous ses nouvelles couleurs. Un début idéal pour la Brestoise, qui espère désormais briller aussi bien en championnat qu’en EuroLeague avec l’équipe italienne.