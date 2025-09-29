Recherche
À l’étranger

Marième Badiane débute fort : une Supercoupe d'Italie dès son premier match avec Schio

Italie - Pour sa première grande finale avec le Famila Schio, Marième Badiane a remporté la Supercoppa Italiana (68-56) contre Venise. La Française a contribué avec 6 points à ce 14e sacre de l’histoire du club.
00h00
Marième Badiane débute fort : une Supercoupe d’Italie dès son premier match avec Schio

Giorgia Sottana soulèle la SuperCoupe pour Schio, le nouveau club de Marième Badiane

Crédit photo : Famila Wuber Schio

Arrivée cet été à Schio, Marième Badiane (1,90 m, 30 ans) n’a pas tardé à ajouter une ligne à son palmarès. L’intérieure française a participé à la victoire de son nouveau club en Supercoppa Italiana face à Reyer Venise (68-56), inscrivant 6 points dans une finale où Astou Ndour-Fall, Giorgia Sottana et surtout Raquel Carrera Conde (MVP avec 21 points) ont guidé les siennes.

Schio renverse Venise après la pause

Le match avait pourtant mal commencé pour Schio, mené de 8 points à la mi-temps (29-37). Mais au retour des vestiaires, la défense de Schio a complètement verrouillé l’attaque vénitienne, infligeant un 22-0 décisif au troisième quart-temps. Portées par l’adresse de Kim Mestdagh et l’expérience de l’ex-Lattoise Giorgia Sottana, les joueuses de Miguel Méndez n’ont plus jamais lâché l’avantage.

Un 14e trophée pour le club, une première pour Badiane

Avec ce succès, le Famila Schio soulève la Supercoppa Italiana pour la 14e fois de son histoire, la première depuis 2022. Pour Marième Badiane, transfuge du Fenerbahçe Istanbul, il s’agit d’un premier titre sous ses nouvelles couleurs. Un début idéal pour la Brestoise, qui espère désormais briller aussi bien en championnat qu’en EuroLeague avec l’équipe italienne.

Gabriel Pantel-Jouve
Commentaires

spider36- Modifié
Mais comment encore une fois peut on rédiger de telles inexactitudes. Miguel Mendez n'est pas le coach de Schio,il est celui du Fenerbahçe après avoir remplacé V.Garnier après le Final Six. En revanche,c'est V.Lapena a la tête de Schio depuis le début de cette saison et suite à son départ de la sélection canadienne et de Mersin en cours de saison. Vraiment pas sérieux pour un site spécialisé qui cumule les approximations dès lors qu'il s'agit de rédiger des articles sur le basket féminin.
