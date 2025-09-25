Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?

Le Real Madrid officialise l'arrivée de Moussa Balla Traoré dans sa section basket. Le jeune Malien de 11 ans intègre la catégorie Infantil A et fait déjà sensation sur les réseaux sociaux avec son physique impressionnant pour son âge.
|
00h00
Résumé
Écouter
Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
Crédit photo : Real Madrid

Le Real Madrid mise sur un jeune ailier-fort malien à la morphologie impressionnante. Une stratégie assumée, entre buzz médiatique et pari sur l’avenir.

Le Real attire un nouveau talent africain de 11 ans

La section basket du Real Madrid vient de frapper fort. Le club a officialisé l’arrivée de Moussa Balla Traoré, un ailier-fort originaire de Bamako, âgé de seulement 11 ans. Né le 24 octobre 2013, il intégrera dès cette saison 2025-2026 la catégorie Infantil A, l’équivalent des U13 en France.

Ce recrutement n’a rien d’un hasard. Il s’inscrit dans une stratégie bien rodée du club merengue : détecter et former très tôt les pépites africaines. Le FC Barcelone suit déjà cette logique, et le Real Madrid entend bien ne pas rester à la traîne. Le jeune Moussa disputera notamment la Minicopa Endesa, tournoi de référence pour les jeunes catégories en Espagne.

Un physique hors normes qui fait déjà parler

Ce qui étonne immédiatement, c’est le physique de Moussa Balla Traoré. À première vue, on a du mal à croire qu’il n’a que 11 ans. Gabarit impressionnant, carrure développée, musculature mature : tout en lui évoque déjà un joueur semi-professionnel. Résultat, l’annonce de sa signature a rapidement enflammé les réseaux sociaux.

Plusieurs comptes basket internationaux ont relayé l’information. L’image de son profil publiée par le club a fait le tour d’internet, tant elle semble en décalage avec son jeune âge. En revanche, à ce jour, aucune séquence de match exploitable n’a filtré. Difficile donc d’évaluer son style de jeu ou son véritable niveau technique.

LIRE AUSSI

Cette arrivée rappelle celle de Mohamed Dabone, le prodige burkinabé de 2,08 m, qui a récemment rejoint les rangs de l’équipe professionnelle du FC Barcelone. Lui aussi avait fait sensation dans les catégories jeunes avant d’intégrer l’équipe première, avec des comparaisons flatteuses à Giannis Antetokounmpo.

Pour l’instant, une seule chose est sûre : Moussa Balla Traoré est officiellement inscrit dans l’élite des U13 du Real Madrid. Il bénéficiera d’un encadrement de haut niveau, dans l’un des meilleurs centres de formation européens.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Clubs et fans soulagés : un multiplex sur DAZN, oui, mais tous les matchs de Betclic ÉLITE en intégralité aussi
ELITE 2
00h00Illan Piétrus débarque à Vichy !
Coupe du Monde masculine
00h00« Il n’y a aucun feu rouge » : le point complet sur la volonté de la France d’accueillir la Coupe du Monde 2031
À l’étranger
00h00Nemanja Nenadic – Zeljko Sakic, un duo chalonnais reformé en deuxième division turque
Betclic ELITE
00h00Qui sont les huit arbitres professionnels du basket français ?
Basketball Champions League
00h00ITW Lionel Gaudoux, la perf’ d’une vie pour qualifier Chalon en BCL : « Fier d’avoir pu réaliser mon meilleur match en carrière à ce moment-là ! »
Xavier Johnson est blessé pour un mois sur ce début de saison
ELITE 2
00h00Orléans va se passer de son meneur vedette pour un mois
Elie Okobo sera probablement le leader de Monaco en Betclic ELITE, alors que Mike James ne jouera pas forcément tous les matches de championnat
Betclic ELITE
00h00Qui succèdera à T.J. Shorts ? 12 potentiels MVP de la saison de Betclic ÉLITE
Nicolas Lang en présaison avec le Limoges CSP, son club depuis 2019
Betclic ELITE
00h00Nicolas Lang, un peu plus dans l’histoire du Limoges CSP
Zacharie Risacher a présenté sa salle d'entraînement
NBA
00h00Zaccharie Risacher inaugure « Rizak’s », sa salle d’entraînement à Lyon
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
NBA
00h00Recruté par une franchise, le fils de Dennis Rodman relance son rêve NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
NBA
00h00LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google
Pacôme Dadiet va-t-il rester chez les New York Knicks ?
NBA
00h00Pacôme Dadiet, possible monnaie d’échange pour les Knicks
Betclic ELITE
00h00ITW – Tony Snell, de la NBA à Boulazac : « C’est comme un second souffle dans ma vie »
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
1 / 0