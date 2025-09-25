Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?

Le Real Madrid mise sur un jeune ailier-fort malien à la morphologie impressionnante. Une stratégie assumée, entre buzz médiatique et pari sur l’avenir.

Le Real attire un nouveau talent africain de 11 ans

La section basket du Real Madrid vient de frapper fort. Le club a officialisé l’arrivée de Moussa Balla Traoré, un ailier-fort originaire de Bamako, âgé de seulement 11 ans. Né le 24 octobre 2013, il intégrera dès cette saison 2025-2026 la catégorie Infantil A, l’équivalent des U13 en France.

Ce recrutement n’a rien d’un hasard. Il s’inscrit dans une stratégie bien rodée du club merengue : détecter et former très tôt les pépites africaines. Le FC Barcelone suit déjà cette logique, et le Real Madrid entend bien ne pas rester à la traîne. Le jeune Moussa disputera notamment la Minicopa Endesa, tournoi de référence pour les jeunes catégories en Espagne.

Madrid has announced a new addition to their academy, a center prospect playing on the Infant A team 🇲🇱 Moussa Balla Traore, out of Bamako Mali, who’s listed as being born October 24th 2013…. https://t.co/4A8AMX2evr pic.twitter.com/m7VXjBsBkN — nbadraftpoint (@nbadraftpoint) September 19, 2025

Un physique hors normes qui fait déjà parler

Ce qui étonne immédiatement, c’est le physique de Moussa Balla Traoré. À première vue, on a du mal à croire qu’il n’a que 11 ans. Gabarit impressionnant, carrure développée, musculature mature : tout en lui évoque déjà un joueur semi-professionnel. Résultat, l’annonce de sa signature a rapidement enflammé les réseaux sociaux.

Plusieurs comptes basket internationaux ont relayé l’information. L’image de son profil publiée par le club a fait le tour d’internet, tant elle semble en décalage avec son jeune âge. En revanche, à ce jour, aucune séquence de match exploitable n’a filtré. Difficile donc d’évaluer son style de jeu ou son véritable niveau technique.

Cette arrivée rappelle celle de Mohamed Dabone, le prodige burkinabé de 2,08 m, qui a récemment rejoint les rangs de l’équipe professionnelle du FC Barcelone. Lui aussi avait fait sensation dans les catégories jeunes avant d’intégrer l’équipe première, avec des comparaisons flatteuses à Giannis Antetokounmpo.

Pour l’instant, une seule chose est sûre : Moussa Balla Traoré est officiellement inscrit dans l’élite des U13 du Real Madrid. Il bénéficiera d’un encadrement de haut niveau, dans l’un des meilleurs centres de formation européens.