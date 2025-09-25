Recherche
ELITE 2

Orléans va se passer de son meneur vedette pour un mois

ÉLITE 2 - Xavier Johnson manquera encore plusieurs semaines avec l’Orléans Loiret Basket. L’Américain est touché à un doigt et son absence oblige l’OLB à redistribuer les responsabilités à la mène, avant un déplacement délicat à Pau ce vendredi soir.
00h00
Orléans va se passer de son meneur vedette pour un mois

Xavier Johnson est blessé pour un mois sur ce début de saison

Crédit photo : Orléans Loiret Basket

L’Orléans Loiret Basket avait parfaitement lancé sa saison d’Elite 2 en s’imposant à Nantes. Mais pour son deuxième déplacement consécutif, cette fois à Pau, l’équipe de Lamine Kébé devra encore composer sans son meneur titulaire Xavier Johnson (1,91 m, 25 ans), blessé.

Quatre semaines d’absence pour Johnson

Victime d’un trait de fracture à un doigt de la main gauche, Xavier Johnson doit observer une période de repos estimée à quatre semaines, indique La République du Centre. Le meneur américain, attendu pour être le véritable chef d’orchestre du jeu orléanais, ne sera donc pas disponible avant fin octobre.

Kanouté et Crusol à la baguette

Comme à Nantes, ce sont Siriman Kanouté et Timothé Crusol qui se partageront la mène. Le jeune Théo Pichard (1,97 m, 20 ans), en attente d’un prêt, est également du déplacement et pourrait profiter de l’absence prolongée de Johnson pour gagner du temps de jeu.

Pau veut confirmer

En face, l’Élan béarnais, malgré un effectif largement renouvelé après les départs de ses leaders offensifs Christopher Ledlum et Micah Speight, reste une solide formation d’Elite 2. Les Palois, vainqueurs de Challans lors de la première journée (77-67), espèrent enchaîner un deuxième succès de rang devant leur public.

Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Orléans
Orléans
ELITE 2
ELITE 2
