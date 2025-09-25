Orléans va se passer de son meneur vedette pour un mois

L’Orléans Loiret Basket avait parfaitement lancé sa saison d’Elite 2 en s’imposant à Nantes. Mais pour son deuxième déplacement consécutif, cette fois à Pau, l’équipe de Lamine Kébé devra encore composer sans son meneur titulaire Xavier Johnson (1,91 m, 25 ans), blessé.

Quatre semaines d’absence pour Johnson

Victime d’un trait de fracture à un doigt de la main gauche, Xavier Johnson doit observer une période de repos estimée à quatre semaines, indique La République du Centre. Le meneur américain, attendu pour être le véritable chef d’orchestre du jeu orléanais, ne sera donc pas disponible avant fin octobre.

Kanouté et Crusol à la baguette

Comme à Nantes, ce sont Siriman Kanouté et Timothé Crusol qui se partageront la mène. Le jeune Théo Pichard (1,97 m, 20 ans), en attente d’un prêt, est également du déplacement et pourrait profiter de l’absence prolongée de Johnson pour gagner du temps de jeu.

Pau veut confirmer

En face, l’Élan béarnais, malgré un effectif largement renouvelé après les départs de ses leaders offensifs Christopher Ledlum et Micah Speight, reste une solide formation d’Elite 2. Les Palois, vainqueurs de Challans lors de la première journée (77-67), espèrent enchaîner un deuxième succès de rang devant leur public.