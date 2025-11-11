Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

[VIDEO] L’incroyable alley-oop au buzzer d’Andrew Wiggins pour offrir la victoire au Heat face aux Cavaliers

Andrew Wiggins a délivré Miami avec un dunk spectaculaire à 0,4 seconde du buzzer, en prolongation. Le Heat s'impose 140-138 dans un finish complètement fou contre Cleveland grâce à un système diablement efficace d'Erik Spoelstra. Retour en images !
|
00h00
Résumé
Écouter
[VIDEO] L’incroyable alley-oop au buzzer d’Andrew Wiggins pour offrir la victoire au Heat face aux Cavaliers

Andrew Wiggins a signé une action de grande classe pour offrir la victoire en prolongation à Miami face à Cleveland.

Crédit photo : Rhona Wise-Imagn Images

Le Kaseya Center a explosé dans la nuit de lundi. Andrew Wiggins vient de claquer un alley-oop au buzzer pour offrir une victoire spectaculaire 140-138 au Miami Heat face aux Cleveland Cavaliers, après une prolongation haletante. Une fin de match complètement folle qui restera gravée dans les mémoires. Une action savoureuse, dont on ne se lasse toujours pas

Le génie tactique d’Erik Spoelstra

Revenons aux fondations de cette action mémorable pour le Canadien, qui revit depuis son arrivée en Floride. Tout commence par un 3-points miraculeux de Donovan Mitchell dans le corner, après avoir récupéré le rebond offensif sur la tentative ratée de Sam Merrill. L’arrière des Cavaliers égalise à 138-138 avec seulement 0,4 seconde au chrono, pensant avoir sauvé son équipe d’une défaite en prolongation.

C’est alors qu’Erik Spoelstra sort de son chapeau le système « CQ », du nom de son assistant Chris Quinn qui l’avait conçu il y a quatre ans. « Écoutez, j’ai ce système dans mes fiches depuis quatre ans, et c’est noté ‘CQ’ », raconte Spoelstra. « Quand on s’est retrouvé dans cette situation, Quinny a dit : ‘Hé, on devrait le tenter.’ Et j’ai répondu : ‘Tu sais quoi ? Il n’y a pas de meilleure personne pour le dessiner que celui qui l’a inventé.’ »

La mécanique est parfaite : Norman Powell traverse le demi-terrain pour créer une diversion, Davion Mitchell pose un écran, Jaime Jaquez Jr. se place dans le corner, et Andrew Wiggins se retrouve complètement oublié par la défense de Cleveland. Nikola Jovic délivre une passe millimetrée pour l’alley-oop de la victoire, à déguster sous un autre angle :

Cette victoire permet au Heat de rester invaincu à domicile avec cinq succès depuis le début de saison. Cette performance avait été réalisée seulement deux fois auparavant dans l’histoire de la franchise (2012 et 2019), les deux fois suivies d’une qualification en finale NBA. « C’est un match qui restera dans les mémoires, vraiment plaisant à jouer, et c’est encore mieux quand tu gagnes ! », a conclu Spoelstra.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Galatasaray, piste privilégiée au Fenerbahçe et à l’Anadolu Efes pour intégrer la NBA Europe
NM1
00h00Le Colisée de Chartres distingué par l’Unesco !
EuroLeague
00h00Comment regarder Paris Basketball – Panathinaïkos, et les retrouvailles avec T.J. Shorts, gratuitement ce mardi 11 novembre ?
Francis Jordane, ici en 1992 à Monaco, avec Michael Jordan
Équipe de France
00h00Francis Jordane, ancien sélectionneur de l’équipe de France, n’est plus
Théo Léon et Tours sont qualifiés en huitièmes de finale de Coupe de France
Coupe de France Masculine
00h00Tours sort sa troisième équipe d’ÉLITE 2 consécutive en Coupe de France !
L'ADA Blois continue son aventure en Coupe de France
Coupe de France Masculine
00h00Blois file en huitièmes de finale de Coupe de France après un succès appliqué au Havre
T.J. Shorts va pouvoir lever la tête pour observer ses highlights à Paris, où il a vécu deux saisons de légende
EuroLeague
00h00T.J. Shorts, le retour d’un roi en difficulté : Bercy prêt à ovationner l’ancien meneur du Paris Basketball
Clément Dubos, juste après le buzzer, salue son ancien coéquipier de Montpellier, Ilian Moungalla
Betclic ELITE
00h00Fils de Fabien Dubos, Clément Dubos a fait ses débuts en Betclic ELITE avec le Limoges CSP
Vous pourrez suivre les performances d'Elie Okobo et Monaco ce mardi soir sur TV Monaco
EuroLeague
00h00Comment regarder Partizan Belgrade – Monaco gratuitement ce mardi 11 novembre ?
NBA
00h00Retour victorieux pour Gobert dans l’Utah, Risacher l’emporte face à Batum, Sarr productif mais frustré
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Une franchise historique retrouve les sommets : vingt ans après, Detroit trône en tête de la Conférence Est
NBA
00h00[VIDEO] L’incroyable alley-oop au buzzer d’Andrew Wiggins pour offrir la victoire au Heat face aux Cavaliers
NBA
00h00Cooper Flagg brille et égale LeBron James : et si la saison du numéro 1 de la Draft 2025 était enfin lancée ?
NBA
00h00Retour victorieux pour Gobert dans l’Utah, Risacher l’emporte face à Batum, Sarr productif mais frustré
NBA
00h00En retrouvant ses qualités de sniper, Victor Wembanyama renverse à lui seul le match à Chicago
Les London Lions jouent à la Copper Box en attendant la livraison de leur future salle
NBA
00h00London Lions : un projet de salle de 15 000 places avance avec le soutien du maire
NBA
00h00Lenny Wilkens : l’homme derrière le titre historique de Seattle est décédé
Rudy Gobert a dominé à Sacramento ce dimanche avec Minnesota
NBA
00h00Rudy Gobert impérial, Minnesota surclasse Sacramento
NBA
00h00Zeljko Obradovic incendie le projet NBA Europe sans Belgrade : « C’est une grande honte ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama veut progresser auprès de son idole Kevin Durant : « J’ai des centaines de questions à lui poser »
1 / 0