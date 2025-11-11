[VIDEO] L’incroyable alley-oop au buzzer d’Andrew Wiggins pour offrir la victoire au Heat face aux Cavaliers

Le Kaseya Center a explosé dans la nuit de lundi. Andrew Wiggins vient de claquer un alley-oop au buzzer pour offrir une victoire spectaculaire 140-138 au Miami Heat face aux Cleveland Cavaliers, après une prolongation haletante. Une fin de match complètement folle qui restera gravée dans les mémoires. Une action savoureuse, dont on ne se lasse toujours pas

Le génie tactique d’Erik Spoelstra

Revenons aux fondations de cette action mémorable pour le Canadien, qui revit depuis son arrivée en Floride. Tout commence par un 3-points miraculeux de Donovan Mitchell dans le corner, après avoir récupéré le rebond offensif sur la tentative ratée de Sam Merrill. L’arrière des Cavaliers égalise à 138-138 avec seulement 0,4 seconde au chrono, pensant avoir sauvé son équipe d’une défaite en prolongation.

SPIDA TIES IT WITH AN INSANE TRIPLE. ANDREW WIGGINS WINS IT FOR THE HEAT. A CRAZY OT ENDING IN MIAMI 🤯😱 pic.twitter.com/3LkBfDbAvu — NBA (@NBA) November 11, 2025

C’est alors qu’Erik Spoelstra sort de son chapeau le système « CQ », du nom de son assistant Chris Quinn qui l’avait conçu il y a quatre ans. « Écoutez, j’ai ce système dans mes fiches depuis quatre ans, et c’est noté ‘CQ’ », raconte Spoelstra. « Quand on s’est retrouvé dans cette situation, Quinny a dit : ‘Hé, on devrait le tenter.’ Et j’ai répondu : ‘Tu sais quoi ? Il n’y a pas de meilleure personne pour le dessiner que celui qui l’a inventé.’ »

La mécanique est parfaite : Norman Powell traverse le demi-terrain pour créer une diversion, Davion Mitchell pose un écran, Jaime Jaquez Jr. se place dans le corner, et Andrew Wiggins se retrouve complètement oublié par la défense de Cleveland. Nikola Jovic délivre une passe millimetrée pour l’alley-oop de la victoire, à déguster sous un autre angle :

THIS IS THE GREATEST DAY OF MY LIFE pic.twitter.com/UPGdhZAwEo — Austin (@ChefTrillie) November 11, 2025

Cette victoire permet au Heat de rester invaincu à domicile avec cinq succès depuis le début de saison. Cette performance avait été réalisée seulement deux fois auparavant dans l’histoire de la franchise (2012 et 2019), les deux fois suivies d’une qualification en finale NBA. « C’est un match qui restera dans les mémoires, vraiment plaisant à jouer, et c’est encore mieux quand tu gagnes ! », a conclu Spoelstra.