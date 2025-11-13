Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance

Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) continue d’optimiser ses apparitions en NBA. Dans une rencontre totalement maîtrisée par les Atlanta Hawks sur le parquet des Sacramento Kings (133-100), l’ailier français a livré une nouvelle prestation efficace, tout en profitant de la large rotation opérée par Quin Snyder. Maxime Raynaud a également bénéficié du contexte pour grappiller du temps de jeu.

Un Risacher encore très propre

Zaccharie Risacher a parfaitement profité du tempo favorable imposé rapidement par les Hawks. Limité à 22 minutes en raison du large écart, l’ailier n’a pas eu besoin de forcer : 15 points à 7/8 au tir, et une présence notable en défense au retour des vestiaires, lorsque son équipe a définitivement brisé le match avec un 39-22 dans la période.

Déjà en rythme offensivement, le Lyonnais s’est distingué par sa capacité à finir près du cercle, mais aussi par sa lecture du jeu dans une équipe où sept joueurs ont terminé en double figure. Son dunk en contre-attaque au troisième quart-temps a même contribué à faire grimper l’ambiance du Golden 1 Center… du côté des sifflets, cette fois adressés aux Kings.

ZACCH ON THE ATTACK 💪 Risacher runs the floor and detonates on the rim! pic.twitter.com/97ongWRaAl — NBA (@NBA) November 13, 2025

15 points de moyenne en novembre

Risacher termine avec un +/- de +41, illustrant ainsi son impact essentiel sur cette rencontre et confirmant sa belle montée en puissance. Après 10 matches disputés cette saison, l’international français tourne à 12,9 points à 46,3% de réussite aux tirs (dont 34% à 3-points), 2,5 rebonds, 1,2 passe décisive, 1,1 interception et 0,7 contre en 25 minutes. Soit des stats en légères hausses par rapport à son exercice rookie (12,4 points à 45,2%, 3,5 rebonds, 1,2 passe et 0,7 interception) alors même que son temps de jeu est le même (environ 25 minutes). Surtout, depuis novembre il affiche 15 points à 49,3%, 3,3 rebonds, 1,8 passe décisive et 1,7 interception en moins de 27 minutes en six matches, et son équipe reste sur quatre victoires en cinq matches.

Raynaud profite du garbage time

L’écart conséquent, Maxime Raynaud a pris ce que le match lui offrait : 15 minutes pour signé 7 points et 4 rebonds, mais a connu davantage de déchet avec 3 balles perdues.