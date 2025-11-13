Recherche
NBA

Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance

NBA - Zaccharie Risacher n'a joué que 22 minutes lors du large succès d'Atlanta à Sacramento, mais l'ailier français a encore maximisé son temps sur le parquet avec une prestation très propre et une activité remarquée des deux côtés du terrain.
00h00
Résumé
Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance

Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento

Crédit photo : © Gary A. Vasquez-Imagn Images

Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) continue d’optimiser ses apparitions en NBA. Dans une rencontre totalement maîtrisée par les Atlanta Hawks sur le parquet des Sacramento Kings (133-100), l’ailier français a livré une nouvelle prestation efficace, tout en profitant de la large rotation opérée par Quin Snyder. Maxime Raynaud a également bénéficié du contexte pour grappiller du temps de jeu.

Zaccharie RISACHER
Zaccharie RISACHER
15
PTS
3
REB
1
PDE
Logo NBA
SAC
100 133
ATL

 

Un Risacher encore très propre

Zaccharie Risacher a parfaitement profité du tempo favorable imposé rapidement par les Hawks. Limité à 22 minutes en raison du large écart, l’ailier n’a pas eu besoin de forcer : 15 points à 7/8 au tir, et une présence notable en défense au retour des vestiaires, lorsque son équipe a définitivement brisé le match avec un 39-22 dans la période.

LIRE AUSSI

Déjà en rythme offensivement, le Lyonnais s’est distingué par sa capacité à finir près du cercle, mais aussi par sa lecture du jeu dans une équipe où sept joueurs ont terminé en double figure. Son dunk en contre-attaque au troisième quart-temps a même contribué à faire grimper l’ambiance du Golden 1 Center… du côté des sifflets, cette fois adressés aux Kings.

15 points de moyenne en novembre

Risacher termine avec un +/- de +41, illustrant ainsi son impact essentiel sur cette rencontre et confirmant sa belle montée en puissance. Après 10 matches disputés cette saison, l’international français tourne à 12,9 points à 46,3% de réussite aux tirs (dont 34% à 3-points), 2,5 rebonds, 1,2 passe décisive, 1,1 interception et 0,7 contre en 25 minutes. Soit des stats en légères hausses par rapport à son exercice rookie (12,4 points à 45,2%, 3,5 rebonds, 1,2 passe et 0,7 interception) alors même que son temps de jeu est le même (environ 25 minutes). Surtout, depuis novembre il affiche 15 points à 49,3%, 3,3 rebonds, 1,8 passe décisive et 1,7 interception en moins de 27 minutes en six matches, et son équipe reste sur quatre victoires en cinq matches.

Raynaud profite du garbage time

L’écart conséquent, Maxime Raynaud a pris ce que le match lui offrait : 15 minutes pour signé 7 points et 4 rebonds, mais a connu davantage de déchet avec 3 balles perdues.

Maxime RAYNAUD
Maxime RAYNAUD
7
PTS
4
REB
1
PDE
Logo NBA
SAC
100 133
ATL
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
