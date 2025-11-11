Retour victorieux pour Gobert dans l’Utah, Risacher l’emporte face à Batum, Sarr productif mais frustré

Il n’y avait pas que Victor Wembanyama (38 points, 12 rebonds, 5 passes, 5 contres à Chicago) sur le devant de la scène ce lundi 10 novembre en NBA. Six autres Français étaient en action, avec notamment une performance solide d’Alexandre Sarr, auteur d’un double-double, mais toujours sans victoire. Rudy Gobert et Zaccharie Risacher ont, eux, retrouvé le sourire avec Minnesota et Atlanta.

Alexandre Sarr impressionne mais Washington s’enfonce

Toujours à la recherche d’un second souffle, Washington a subi sa neuvième défaite consécutive (137-135 après prolongation) face à Détroit. Dans ce contexte compliqué, Alexandre Sarr a brillé individuellement avec 15 points à 7/16 aux tirs et 15 rebonds en 37 minutes, confirmant sa montée en puissance dans la rotation des Wizards. L’ancien pensionnaire d’Oklahoma City en G-League a affiché une belle activité des deux côtés du terrain, mais sans pouvoir inverser la tendance. Bilal Coulibaly, lui, n’était pas sur la feuille de match, alors qu’une contusion au mollet l’avait privé du match précédent.

Face à lui, Cade Cunningham a inscrit 46 points, 12 rebonds et 11 passes pour Détroit, réussissant un triple-double historique.

Rudy Gobert solide, Minnesota enchaîne

Pour son retour à Salt Lake City, où il possède toujours une maison, Rudy Gobert a signé une prestation propre et efficace : 14 points à 7/8 au tir et 12 rebonds, participant activement à la victoire des Timberwolves face à son ancienne équipe du Jazz (120-113). Avec Anthony Edwards (35 points) en feu, Minnesota poursuit sa belle série (trois victoires de suite) et s’impose comme une des équipes les plus constantes de la Conférence Ouest (7 victoires et 4 défaites).

Zaccharie Risacher s’affirme à Atlanta

De son côté, Zaccharie Risacher a participé à la victoire des Hawks sur le parquet des Clippers (105-102) de Nicolas Batum (2 points à 1/5 et 4 rebonds en 19 minutes). Titulaire, l’ailier a cumulé 11 points à 4/11 et 5 rebonds en 31 minutes. Malgré un James Harden incandescent (35 points, 11 passes, 10 rebonds), les Hawks ont tenu bon, emmenés par un surprenant Vit Krejci (28 points). Les Clippers comptent déjà sept défaites, après dix matches.

Soirée plus compliquée pour Diabaté et Cissoko

Moussa Diabaté (8 points et 3 rebonds en 29 minutes) et les Hornets se sont inclinés à Los Angeles contre les Lakers (121-111). De son côté, Sidy Cissoko a peu joué (4 points, 2 rebonds en 9 minutes) dans la courte défaite de Portland face à Orlando (115-112). Rayan Rupert – comme Noah Penda côté Magic – ne sont pas entrés en jeu.