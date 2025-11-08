Recherche
NBA

Victor Wembanyama veut progresser auprès de son idole Kevin Durant : « J’ai des centaines de questions à lui poser »

NBA - Après la victoire de San Antonio face à Houston (121-110), Victor Wembanyama a évoqué sa relation avec la star des Rockets Kevin Durant qu'il admire depuis toujours, et son envie d'apprendre de lui.
|
00h00
Résumé
Écouter
Victor Wembanyama veut progresser auprès de son idole Kevin Durant : « J’ai des centaines de questions à lui poser »

Victor Wembanyama a de nouveau affirmé – tout en la minimisant – son admiration pour le jeu de Kevin Durant.

Crédit photo : Dustin Safranek-Imagn Images

La fascination de Victor Wembanyama pour Kevin Durant ne date pas d’hier, et ne s’est pas effacée avec les années. Dans la nuit de vendredi à samedi 8 novembre, les deux hommes se sont affrontés lors du derby texan remporté par les Spurs (121-110). L’occasion pour le Français de réitérer son admiration pour le « Slim Reaper ».

« Il m’intéresse énormément »

Avant même son arrivée en NBA, l’intérieur français des San Antonio Spurs avait déjà érigé l’ailier des Houston Rockets comme un modèle à suivre pour développer son jeu. En conférence de presse après la rencontre, Wembanyama a une nouvelle fois exprimé son admiration pour Durant, tout en recadrant la nature de leur relation actuelle. « Avec lui, c’est une relation entre adversaires. Même si j’ai des centaines de questions à lui poser, j’imagine que j’attendrais qu’il prenne sa retraite (rires). Plus sérieusement, c’est effectivement un joueur que je respecte », a minimisé le Tricolore.

Le Français a poursuivi en expliquant son approche presque analytique vis-à-vis de son idole : « Il m’intéresse énormément… Mais notre relation est uniquement celle d’adversaires », a-t-il tenu à préciser de nouveau.

Un duel spectaculaire entre deux générations

Le match en lui-même a offert de beaux moments de rivalité entre les deux joueurs. Victor Wembanyama a notamment réussi un dunk sur Kevin Durant sur un bon service de Stephon Castle, avant que l’ancien joueur de l’Oklahoma City Thunder ne réponde immédiatement en effaçant le prodige français pour marquer. Un échange de coups symbolique, empli de respect entre deux générations amenées à se succéder.

 

Cette victoire des Spurs face aux Rockets confirme la progression constante de Victor Wembanyama, qui sort d’une semaine plus compliquée après avoir était nommé joueur de la semaine d’ouverture de la saison. Le Français continue de s’inspirer des meilleurs joueurs de la ligue, notamment Kevin Durant dont l’influence sur le développement de son talent n’est pas à cacher.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
